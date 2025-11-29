Предварительный анализ директивы Airbus по обновлению программного обеспечения (ПО) самолетов показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в субботу, 29 ноября.

«Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — написал он в телеграм-канале.

РБК со ссылкой на источник в авиатранспортной отрасли отмечает, что с 2022 года авиационное ПО российских авиакомпаний не обновляется, поэтому отечественных эксплуатантов проблема не затронула.

«У нас, грубо говоря, Windows 7. А проблемы возникли у пользователей Windows 10», — пояснил он.

В то же время основатель цифрового сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков в эфире Радио РБК выразил уверенность, что российские самолеты тоже подпадают под директиву Airbus о необходимости устранить уязвимость. По его словам, несмотря на санкционные ограничения, отечественным перевозчикам удается получить пакеты обновлений для ПО и установить их.

«Естественно, те самолеты, которые попадают под эту директиву, по-хорошему, должны быть приостановлены в эксплуатации и только после обновления программ обеспечения могут быть допущены к полетам», — отметил Патраков.

Речь идет об ошибке в ПО, которую выявили в ходе расследования октябрьского инцидента, когда самолет JetBlue Airways, выполнявший рейс из Мексики в США, резко потерял высоту. Самолет совершил аварийную посадку во Флориде, не менее 15 человек пострадали. Позже специалисты Airbus обнаружили, что интенсивное воздействие солнечных лучей может быть причиной искажения данных о высоте полета. Уязвимость затронула сразу несколько моделей авиалайнеров — A321, A320, A318, A319.

Тысячи рейсов отменили

28 ноября в Airbus объявили об экстренном обновлении программного обеспечения самолетов серии A320. Уязвимость может затрагивать «значительное количество» лайнеров, которые находятся в эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы европейского концерна.

Проблема в ПО Airbus коснулась около 6 тыс. самолетов. Как отмечает Reuters, это крупнейший случай отзыва бортов компании за всю его 55-летнюю историю. На установку обновления может уйти около трех часов. В некоторых случаях требуется физическая замена бортовых компьютеров, что чревато более продолжительным простоем.

Авиакомпании Центральной Азии, Европы, Америки и Австралии уже столкнулись с перебоями в приеме и отправке воздушных судов. В Казахстане из-за обновления самолетов Airbus 29 ноября задержали 14 рейсов в среднем на 4,5 часа. В Японии отменили по меньшей мере 95 внутренних рейсов. Французская национальная авиакомпания Air France отменила 35 рейсов, австралийский лоукостер Jetstar — 90 рейсов.

Среди самолетов, у которых необходимо обновить ПО, оказался Airbus A320 авиакомпании ITA Airways, на котором папа римский Лев XIV 27 ноября прилетел в Турцию в рамках своей первой зарубежной поездки. В лайнере, в частности, будут заменять монитор, который уже направлен из Рима. Как ожидается, 30 ноября понтифик должен перелететь тем же бортом в Ливан. На 2 декабря запланировано его возвращение в Рим.