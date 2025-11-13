Присяжные федерального суда Чикаго обязали компанию Boeing выплатить более $28 млн семье сотрудницы ООН по охране окружающей среды Шикхи Гардж, которая погибла при крушении самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, семья Гардж с учетом процентов получит $35,85 млн.

В иске сказано, что Boeing 737 MAX был спроектирован с недостатками, и что американская корпорация не предупредила пассажиров и общественность об опасности, которую представляет самолет.

Адвокаты семьи отметили, что вердикт «предусматривает публичную ответственность за противоправное поведение Boeing». По их словам, корпорация апелляцию подавать не будет.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, который следовал из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), потерпел крушение через несколько минут после взлета. В октябре 2018 года борт авиакомпании Lion Air упал в Яванское море рядом с Индонезией. В двух авиакатастрофах, вызванных автоматизированной системой управления полетом, погибло 346 человек.

Boeing 737 MAX 8 был выпущен в 2018 году, первый совершил 30 октября, а 15 ноября уже был был передан авиакомпании Ethiopian Airlines. У лайнера есть два турбовентиляторных двигателя CFM International LEAP-1B. Эта модель самолета ранее имела неисправности с системой MCAS. В день катастрофы под Аддис-Абебой совершил 382 цикла «взлёт-посадка» и налетал свыше 1330 часов.

Иск семьи Гардж стало первым из десятков, поданных после двух авиакатастроф. Reuters отмечает, что Boeing урегулировала более 90% связанных с катастрофой судебных исков и выплатила миллиарды долларов компенсаций.

В августе The Seattle Times писала, что четверо бортпроводников авиакомпании Alaska Airlines подали иск к Boeing в связи с инцидентом, произошедшим в январе 2024 года, когда во время полета аварийная дверь самолета 737 MAX 9 отделилась от фюзеляжа, что привело к разгерметизации салона.

В результате нештатной ситуации экипаж был вынужден принять решение о возвращении и совершил экстренную посадку в аэропорту отправления. На борту самолета был 171 пассажир, некоторым из которых после приземления потребовалась медицинская помощь. При этом, все находящиеся в самолете, включая членов экипажа, остались живы благодаря тому, что пассажиры не расстегивали ремни безопасности после набора высоты, а кресла в зоне разрушенного аварийного выхода оказались незанятыми.