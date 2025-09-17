Петербургский актер Илья Дель, которого весной ударила в грудь ножом сожительница-актриса, лежит в реанимации после падения, пишет «Фонтанка». Эту информацию подтвердили представители Театра имени Ленсовета, где служит Дель, не уточняя конкретную дату инцидента, при котором тот пострадал. Известно, что незадолго до госпитализации — 13 и 14 сентября — артист выходил на сцену в постановке «Театральный роман».

В связи с чрезвычайной ситуацией театр оперативно вносит изменения в репертуар. Спектакль «Воскресение», где Дель играл одну из ключевых ролей и который должен состояться 20 сентября, заменен постановкой «Ревизор». Планируются ли другие перестановки в афише, пресс-служба театра не уточняет.

Это не первый серьезный инцидент, произошедший с актером в текущем году. В апреле 2025 года он уже оказывался в реанимации после бытового инцидента с ножевым ранением накануне премьеры «Театрального романа».

В ночь на 12 апреля 40-летний актер вызвал скорую и полицию к своему дому в центре города, сообщив, что девушка ударила его в грудь ножом. Как выяснилось впоследствии, Дель получил проникающее ранение в легкое и резаную рану руки при попытке самозащиты.

«Фонтанка» утверждала, что ссора между актером и его сожительницей — 26-летней актрисой Театра комедии им. Акимова Александрой Дроздовой — началась из-за того, что Дель пришел домой пьяным, вел себя агрессивно и в какой-то момент якобы грубо схватил ребенка своей девушки, которого та родила в первом браке.

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу, а Дроздову — в отдел полиции для разбирательства. Там девушка заявила, что действовала в состоянии испуга, вызванного поведением своего сожителя. Через два дня ее отправили под домашний арест. Дель перенес операцию, прошел реабилитацию и вернулся к работе.

Илья Дель работал на сценах Малого драматического театра, «Приюта комедианта», МХТ им. Чехова, ТЮЗа им. Брянцева, Александринского и других ведущих театров страны. Как режиссер он ставил собственные спектакли, став лауреатом престижной петербургской премии «Прорыв». Зрителям он также знаком по ролям в проектах «Государь», «Содержанки», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Вертинский».