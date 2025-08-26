Готовиться к походу в горы и подбирать гида надо не позднее, чем за полгода до восхождения. Об этом рассказал NEWS.ru чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Когда вы выбрали гида, а лучше делать это заранее, минимум за полгода, то он обязательно поставит перед вами вопрос о том, как и к чему вам готовиться. Если он этого вопроса не задает, стоит задуматься о его компетенции», — сказал эксперт.

Киселев отметил, что хороший гид должен быть способен дать совет по подготовке к потенциальным сложностям, с которыми может столкнуться альпинист, взбираясь на ту или иную вершину.

«На мой взгляд, подготовка к восхождению на Эльбрус должна начинаться минимум за полгода», — уточнил он.

Ранее сын российской альпинистки Натальи Наговицыной, сломавшей ногу при спуске с пика Победы 12 августа, обратился к главе Следственного комитета, генеральному прокурору и в Министерство иностранных дел России с просьбой оказать помощь в спасении его матери.

Михаил Наговицын выразил уверенность в том, что вопреки сообщениям СМИ о смерти женщины, она остается жива, и обратил внимание на видеоролик, свидетельствующий о том, что через семь дней после потери связи с альпинисткой она оставалась «полной сил» и могла «активно махать рукой».

Спасатели уже предпринимали несколько попыток подняться к россиянке, в том числе — на вертолете, однако из-за осложнений, вызванных погодными условиями, эти попытки не увенчались успехом. В МЧС Киргизии согласились с версией о гибели альпинистки, напомнив, что Наговицына на протяжении почти двух недель находится на высоте, где температура колеблется от -23 до -27 градусов.