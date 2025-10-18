Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз уже в следующем месяце, однако точные сроки пока неизвестны, сообщил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью Deutsche Welle* (DW*).

«У нас есть закон, обязывающий правительство Армении осуществлять такую политику и стремиться к вступлению в ЕС. Когда мы подадим заявку — я не могу сказать точно. Может быть, в следующем месяце, а, может быть, в следующем году», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналиста.

Он добавил, что это решение зависит от множества факторов, но не стал их перечислять. Также глава армянской дипломатии заявил, что «сложно прогнозировать» сроки открытия безвизового въезда в ЕС для граждан республики. По его словам, при успешном переговорном процессе по поводу членства Армении в Евросоюзе такой результат возможен через год-два.

Глава армянского МИДа подчеркнул, что Ереван активно сотрудничает с ЕС и уже значительно укрепил с ним отношения: в частности, запущен процесс упрощения визового режима, ведутся переговоры насчет нескольких документов, а в ближайшие три месяца будет подписана новая программа партнерства.

«Наш премьер-министр [Никол Пашинян] сказал, что демократия и углубление отношений с ЕС — это и приоритет его лично, и программа нашей политической партии [“Гражданский договор”]. Поскольку сейчас правительство это мы, то мы и будем воплощать эту программу», — пообещал Мирзоян.

В марте парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Замглавы МИД страны Паруйр Ованнисян подчеркивал, что это не равносильно заявке на членство, но отражает стремление армянских граждан «вывести углубление партнерства с ЕС на новый уровень и соответствует сбалансированной внешней политике».

В России раскритиковали стремление Еревана вступить в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть членом сразу двух разных организаций — Евросоюза и ЕАЭС.

«Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы», — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что пока сложно оценить значение возможного членства Еревана в ЕС, поскольку все будет зависть от «акцентов» армянской стороны.

Вице-премьер Алексей Оверчук тоже счел, что «ЕАЭС и ЕС несовместимы», поэтому Армения встанет «перед выбором». По мнению политика, членство в ЕАЭС — «привилегия», а вступление в ЕС похоже на «покупку билета на “Титаник”», но «понимание этого только начинает приходить к людям».

