Международный валютный фонд (МВФ) открыл Армении доступ к дополнительным средствам на сумму более $25 млн после победы правящей партии премьера Никола Пашиняна на парламентских выборах. Об этом сообщил департамент коммуникаций фонда на его сайте.

Как сказано в релизе, исполнительный совет МВФ завершил первый этап проверки в рамках двустороннего Соглашения о резервном кредитовании от 2025 года. Результаты показали, что экономическая активность республики сохраняется на высоком уровне, рост реального ВВП, как ожидается, превысит 5% в 2026 году на фоне высокой глобальной неопределенности.

МВФ поясняет, что соглашение с Арменией нацелено на поддержку политики правительства и программы реформ, чтобы страна сохраняла экономическую и финансовую стабильность и могла двигаться по пути сбалансированного экономического роста. Средства, которые выделяются в рамках этого соглашения, измеряются таким платежным активом, как SDR (Special Drawing Rights — Специальные права заимствования). SDR не является валютой, однако стоимость актива основана на корзине из пяти главных мировых валют — доллара США, евро, китайского юаня, японской иены и фунта стерлингов.

«Завершение проверки позволяет [Армении] получить доступ к сумме, эквивалентной 18,4 млн SDR (около $25,1 млн), после чего общий объем [доступных средств] составит 36,8 млн SDR (около $50,2 млн)», — сказано в публикации.

Там отмечается, что власти страны по-прежнему рассматривают эти средства как «превентивную меру». Это значит, что, имея доступ к финансовой поддержке МВФ, правительство Армении не планирует сразу их использовать, а рассматривает как подушку безопасности для поддержки бюджета в случае необходимости.

За несколько дней до выборов в Армении, которые прошли 7 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит республике более €50 млн в качестве «немедленной финансовой помощи» из-за введенных Россией ограничений на импорт армянских товаров.

По данным ЦИК Армении, в парламент прошли только три политических силы из 18, которые были представлены на выборах. Это правящая партия Пашиняна «Гражданский договор», набравшая почти 50% голосов, блок «Сильная Армения» основателя группы компаний «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна (чуть более 23%) и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (около 10%). Пашинян заявил, что выборы стали «разгромом трехглавой партии войны».

Комментируя результаты выборов в Армении, в Кремле отметили, что в ходе голосования фиксировались многочисленные нарушения. В МИД России заявили, что выборы прошли «в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию», которая выступает за сохранение связей с Москвой и отказ от европейского курса страны.