Шесть человек погибли в Сантьяго-де-Кали и еще 12 — в департаменте Антиокия в результате терактов, совершенных повстанцами, сообщают власти Колумбии.

Мэрия Сантьяго-де-Кали написала в соцсети Х о 65 раненных и шести погибших в результате теракта возле авиабазы. Ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших.

Мэр Сантьяго-де-Кали Алехандро Эдер в своем обращении к жителям города назвал произошедшее «атакой наркотеррористов». Он сообщил, что рядом с базой ВВС взорвался грузовик. Глава города объявил награду за информацию, которая поможет найти ответственных за теракт, а также ввел временное ограничение на передвижение грузовиков.

Еще одно нападение повстанцев произошло в Антиокии, где они сбили полицейский вертолет. По данным национальной полиции, в крушении погибли 12 офицеров, четверо ранены.

После терактов президент Колумбии Густаво Петро обратился в МУС с просьбой расследовать возможные преступления против человечности, совершенные группировкой «Ивана Мордиско», «Второй Маркеталией» и «Кланом залива» до и во время его правления. Глава государства призвал признать их террористическими организациями и преследовать в любой точке мира.

Банда колумбийских наркоторговцев «Клан залива» образовалась в 2006 году после роспуска части военизированных группировок. Радиостанция RCN отмечает, что численность группировки в 2023 году составляла более 3,6 тыс человек. «Клан залива» — главный поставщик кокаина в США и входит в тройку крупнейших военизированных формирований Колумбии.

11 августа после полученного огнестрельного ранения во время предвыборного мероприятия умер колумбийский политик Мигель Урибе Турбай. Покушение на него произошло в начале июня во время его предвыборного выступления. Сенатор, рассматривавшийся как возможный кандидат на выборах 2026 года, получил три огнестрельных ранения, включая пулевое ранение в голову. После нападения его экстренно госпитализировали в критическом состоянии. По информации The New York Times (NYT), политик находился на лечении девять недель и перенес несколько хирургических вмешательств.