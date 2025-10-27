С 5 ноября 2025 года российская авиакомпания «Ангара» больше не сможет выполнять коммерческие рейсы. Об аннулировании соответствующего сертификата перевозчика в своем телеграм-канале сообщила Росавиация.

В надзорном ведомстве пояснили, что решение лишить «Ангару» сертификата эксплуатанта на коммерческие перевозки было принято «в целях обеспечения безопасности полетов» по итогам внеплановой проверки, проведенной окружным управлением Ространснадзора.

Продажа билетов на все рейсы «Ангары» прекращается с 1 ноября. Тем, кто уже приобрел билеты на перелеты после 5 ноября, авиакомпания вернет их полную стоимость по заявке на возврат. Также пассажирам с купленными билетами предлагается поменять их с учетом оплаченной стоимости на билеты других авиакомпаний, обслуживающих те же направления. Для оформления такой замены клиентам надо обращаться в «Ангару» по телефону.

Росавиация уточнила, что сейчас Ан-24/26 «Ангары» летают по 11 региональным направлениям, перевозя пассажиров между Хабаровском, Благовещенском, Зеей, Тындой, Иркутском, Ербогаченом, Киренском, Нижнеангарском, Улан-Удэ, Таксимо, Чарой, Читой, Бодайбо, Николаевском-на-Амуре и Охотском. На всех ее маршрутах будут работать другие авиакомпании, заверили в ведомстве.

В частности, регулярные рейсы между Хабаровском, Зеей и Тындой уже сейчас выполняет АК «Аврора», а между Иркутском, Киренском, Ербогаченом, Бодайбо и Чарой летает АК «Ираэро». В будущем она будет перевозить пассажиров также по Забайкалью (из Читы в Чару и обратно) и Бурятии (Улан-Удэ — Нижнеангарск — Таксимо).

Кроме того, добавили в Росавиации, входящая в группу «Аврора» авиакомпания «Хабаровские авиалинии» вскоре начнет обслуживать направление Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск.

Напомним, в июле 2025 года Ан-24 «Ангары» с десятками пассажиров рухнул в Амурской области. Все находившиеся на борту — а их было более 40 человек — погибли. В качестве основных версий ЧП рассматривались ошибка экипажа и техническая неисправность воздушного судна.

Выяснилось, что за месяц до катастрофы Ространснадзор проверял авиакомпанию и выявил множество нарушений, отстранив восемь судов из парка перевозчика от выполнения полетов. В конце июля Росавиация лишила «Ангару» сертификата, позволявшего ей обслуживать авиатехнику.