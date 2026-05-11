Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал заявления зарубежных лидеров, которые приезжают в Армению, назвав их «пустословием». Текст выступления опубликован на сайте главы государства.

«Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году — что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более», — заявил Алиев. Уровень поддержки этих политиков в их странах, по его словам, составляет 10—15%.

Теперь эти лица, продолжил Алиев, пытаются представить все так, будто именно они «спасли Армению» от Азербайджана. «Армению не нужно от нас защищать. Мы добились того, чего хотели», — сказал политик.

Глава государства также заявил, что у Баку не было и нет намерения уничтожать соседнюю республику или лишать ее независимости.

«У нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость. Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на страже европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется», — отметил президент Азербайджана.

В той же речи Алиев подчеркнул, что мир на Южном Кавказе стал возможен благодаря позиции Баку.

«Сегодня мы живем в условиях мира, и автором этого мира являемся мы сами. Если бы мы не захотели, мира бы не было. При желании мы могли бы провести любую военную операцию в любом месте. Это знают и руководство Армении, и те, кто за ним стоит. Сколько бы они ни стояли за их спиной, они знают, что против нашей силы у них нет никаких шансов, они беспомощны», — заявил он.

Между Баку и Ереваном долгие годы продолжался конфликт вокруг Карабаха, независимость которого не признала ни одна страна, включая Армению. В 2023 году в результате спецоперации Азербайджан установил полный контроль над регионом. Россия выступала ключевым посредником в переговорном процессе, в том числе при согласовании прекращения огня в 2020 году и размещении миротворческого контингента. В июне 2024 года российские миротворцы покинули территорию.

В мае 2026 года несколько лидеров ЕС, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, побывали в Ереване. Макрон выразил восхищение политикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он отметил, что страна за последнее время значительно продвинулась: из «российского сателлита» она превратилась в государство, привлекающее множество международных гостей.