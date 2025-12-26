26 декабря Центробанк РФ презентовал дизайн новой 1000-рублевой банкноты, посвященной Нижнему Новгороду. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Обновленная банкнота выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс», — сказано в пресс-релизе регулятора.

На лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне показаны Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р и дворец земледельцев в Казани.

Как сообщает Центробанк, купюра оформлена в бирюзовых тонах, тем самым была сохранена прежняя цветовая гамма. Также на банкноте присутствует QR-код, который ведет на страницу сайта регулятора.

Новая купюра будет вводиться в обращение поэтапно и использоваться одновременно со старой версией 1997 года. Как пояснил зампред Банка России Сергей Белов, банкноты прежнего образца продолжат находиться в обращении «до их износа».

На брифинге, посвященном обновленной банкноте, он добавил, что массовое распространение новой купюры возможно в конце 2026 года либо в 2027 году. По его словам, до этого необходимо перенастроить оборудование, а этот процесс занимает от одного года до полутора лет.

«Будем надеяться, может, и в конце 2026 года банкноты появятся в широком уже обращении», — отметил он.

Кроме того, Белов допустил, что Центробанк может объявить сроки нового голосования по дизайну банкноты номиналом 500 рублей уже в 2026 году. Он уточнил, что сейчас обсуждаются подходы к созданию новой купюры.

Скандальное голосование по 500-рублевой банкноте

В начале октября 2025 года Центробанк провел голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей. На лицевой стороне планировалось изобразить одну из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной стороны предлагалось несколько вариантов, среди которых была гора Эльбрус.

Ситуация изменилась после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал поддержать вариант «Грозный-сити» и сообщил о намерении разыграть десять айфонов 17-й модели среди тех, кто выполнит его условие. Другие блогеры, наоборот, призвали своих подписчиков голосовать за Эльбрус. В итоге сторонники обоих вариантов обвиняли друг друга в накрутке голосов.

Претензии также высказывались в адрес Центробанка из-за того, что регулятор разрешил голосование только через портал «Госуслуги», тогда как ранее были доступны почта, «Одноклассники» и «ВКонтакте». Подведение итогов планировалось на 14 октября, однако уже 12 октября Банк России отменил голосование, заявив, что россиянам предложат новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий.