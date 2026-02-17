Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о запрете оплачивать онлайн-ставки с кредитных карт, передает корреспондент RTVI. Законопроект поддержали 389 депутатов.

Вводится запрет на прием ставок в букмекерских конторах или тотализаторах с использованием кредитных платежных карт.

«Банк — эмитент кредитной карты будет обязан отказать клиенту в проведении платежа за такие услуги при получении от платежной системы информации соответствующего идентификатора о характере данной операции», — рассказал во время заседания соавтор поправок сенатор Александр Трембицкий.

При этом он отметил, что «полностью исключить использование заемных средств при осуществлении ставок в игорных заведениях, конечно, невозможно и не нужно».

«Но предлагаемая норма является необходимым минимумом, чтобы ограничить импульсивные моментальные ставки граждан в попытках отыграться, попытке возвратить собственные средства за счет лимита по кредитной карте», — пояснил парламентарий.

Трембицкий также обратил внимание на то, что практика запрета поставок с использованием кредитных карт закреплена в законодательстве некоторых иностранных государств, в том числе входящих в ЕАЭС, а в отдельных странах такой запрет установлен самими организаторами азартных игр.

Зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Алтухов обратил внимание на то, что лудоманией (игровой зависимостью) страдает «много граждан». Кроме того, сказал он, в конце 2025 года Госдума приняла закон, позволяющий установить самозапрет на участие в азартных играх.

Алтухов также напомнил, что в феврале Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает букмекеров информировать в пунктах приема ставок об альтернативах азартным играм, уточнив, под альтернативами подразумевается инвестирование.

В ходе обсуждения зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный обратил внимание на риски законопроекта.

«Если человек болен, если человек хочет играть, то ничто ему не помешает пойти и снять эти деньги, причем с приличным еще дисконтом в пользу банка, либо перевести с кредитной карты на дебетовую карту — опять же с приличным процентом. И получается, что выигрывают от этого законопроекта, в том числе и банки, которые за счет этих высоких ставок снятия, перебрасывания денег будут дополнительно зарабатывать. А учитывая, что через кредитные карты проходит 30% оборота денег, посчитайте ту сумму, которую в принципе заработают наши банки. Почему может быть так осторожно или негласно этот законопроект сегодня ими поддерживается», — сказал депутат.

Куринный предложил ко второму чтению подумать, «как сделать так, чтобы бенефициарами, кроме организаций, которые организуют подобного рода деятельность, не стали еще наши финансовые организации, без того небедные».

Законопроектом, среди прочего, предлагается установить запрет на расположение букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок в зданиях, где расположены микрофинансовые организации или их филиалы, а также на прилегающих к таким зданиям, строениям, сооружениям территориях.