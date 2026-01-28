Министерство финансов намерено «зарабатывать на горе людей» путем легализации онлайн-казино в России, заявил председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов. Он обвинил Минфин в цинизме.

Миронов расценил инициативу Минфина как «просто беспредел».

«Вы знаете, более циничного предложения от Министерства финансов я не слышал. Собственно говоря, чего там стесняться? Давайте наркотики легализуем — бабки заработаем шикарные!» — иронизирует парламентарий.

Ежегодный доход от легализации онлайн-казино, на который рассчитывает Минфин, составляет 100 млрд рублей, отметил Миронов.

«Позор Министерству финансов за такое предложение! Вы что делаете?! <…> Представляете, сколько будет трагедий в семье? Сколько спустят денег? Сколько возьмут кредитов? И всё коту под хвост! Для чего это делается?!» — задался вопросами лидер «Справедливой России».

Он напомнил об озвученной ранее инициативе повысить налог для отрасли до 50%, обложив им игорные столы. Это предложение не было поддержано, потому что «игорное лобби рулит Минфином», заявил Миронов.

«Вы что, с ума сошли, что ли? Вы зачем это делаете? Вы хотите, чтобы ребята вернулись из СВО и про своих детей узнали, что они играют в казино, и пришли вам морду набили? Господа, которые сидят в Министерстве финансов, вы получите это. <…> Ну нельзя же быть такими циниками, нельзя зарабатывать на горе людей», — посетовал парламентарий.

В рамках инициативы Минфина предполагается создание специального оператора, у которого в том числе будут полномочия по борьбе с игровой зависимостью, указал Миронов.

«Во молодцы! С одной стороны, мы открываем легализацию, а с другой, будем лечить», — возмутился лидер «Справедливой России».

27 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что министр финансов Антон Силуанов предложил президенту России Владимиру Путину легализовать в стране онлайн-казино. Согласно инициативе, предполагается создание специального оператора, которого назначит глава государства по рекомендации правительства, тогда как ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок. Предлагаемый возрастной ценз для пользователей — не менее 21 года.

Как пишет «Ъ», Минфин предлагает ввести налог на онлайн-казино в размере не менее 30% от доходов оператора, за вычетом выплаченных выигрышей. Его нужно будет отчислять ежемесячно. Собирать налог планируется через «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). По оценке Минфина, доходы федерального бюджета от работы онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно. Назначенный оператор и ЕРАИ, как ожидается, получат полномочия по профилактике игровой зависимости, говорится в статье.

Сейчас онлайн-казино в России официально запрещены, а азартные игры в интернете легально могут проводить только букмекерские конторы и тотализаторы. Кроме того, в стране действуют пять специализированных игорных зон: «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининградской области, «Приморье» в Приморском крае, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Золотой берег» в Крыму. Оборот нелегального сегмента азартных игр в Сети составляет более 3 трлн рублей ежегодно при около ста действующих онлайн-казино, отмечает «Коммерсантъ».