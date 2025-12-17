НАТО готовится к военному столкновению с Россией, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов. По его словам, Североатлантический альянс будет готов к этому через пять лет.

Он отметил, что о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией свидетельствуют:

обновление номенклатуры ядерных боеприпасов,

подготовка к развертыванию ракет средней дальности,

модернизация противовоздушной и противоракетной обороны,

изменение системы мобилизационного развертывания,

повышение оперативности переброски войск альянса к восточному флангу, для чего планируется ввести так называемый «военный шенген».

Российский министр отмечет, что увеличиваются и военные расходы альянса. Сегодня, по его данным, годовой бюджет НАТО составляет $1,6 трлн.

«С учетом поэтапного доведения его до пяти процентов от национальных ВВП, бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза — до $2,7 трлн. Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией», — убежден Белоусов.

По словам российского министра обороны, «не мы угрожаем — нам угрожают», поэтому идет работа над строительством «современных и высокотхенологичных Вооруженных Сил». Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил, которые Белоусов называет «ключевым элементом сдерживания агрессии против нашей страны».

В частности, морские силы пополнились атомным подводным крейсером класса Борей-А «Князь Пожарский», вооруженный ракетами «Булава», а воздушно-космические — двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160м. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) продолжают перевооружение на ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс». Помимо этого, до конца 2025 года на боевое дежурства поставят подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности «Орешник», добавил Белоусов.

Также внутри российской армии происходят организационные изменения, которые способствуют повышению уровня управляемости, мобильности и автономности «действий соединений и воинских частей сил общего назначения», пояснил глава Минобороны.

Ранее о подготовке НАТО к большой войне с Россией говорил посол России в Бельгии Денис Гончар. При этом Москва, по его словам, «не ищет конфронтации», а совместно с единомышленниками трудится над созданием единой архитектуры безопасности в Евразии.

Гончар добавил, что Россия неоднократно предлагала странам-участницам Североатлантического альянса «отремонтировать общеевропейский дом», в том числе в 2021 году с заключением соглашений о взаимных гарантиях безопасности. Однако эти инициативы якобы были «высокомерно отвергнуты или проигнорированы».