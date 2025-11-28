Североатлантический альянс и Евросоюз, как бы безумно это ни выглядело, приступили к подготовке большой войны с Россией. Об сказал посол России в Бельгии Денис Гончар, передает ТАСС.

«Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО», — заявил Гончар в ходе выступления на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве.

По словам посла, следовательно, ЕС утрачивает глобальный вес и конкурентоспособность. Он также подчеркнул, что Москва «не ищет конфронтации», а совместно с единомышленниками трудится над созданием единой архитектуры безопасности в Евразии.

Гончар также отметил, что Россия многократно предлагала страна-членам НАТО «отремонтировать общеевропейский дом», в том числе в 2021 году с заключением соглашений о взаимных гарантиях безопасности. Посол добавил, что «все наши инициативы были высокомерно отвергнуты или проигнорированы».

27 ноября The Wall Street Journal писала, что группа высокопоставленных офицеров немецкой армии разработала детализированный секретный план действий на случай полномасштабной войны с Россией. В документе описан механизм переброски к восточному флангу альянса около 800 тыс. немецких и американских солдат, а также военнослужащих из других стран.

Кроме того, план содержит исчерпывающую информацию о логистических маршрутах, в том числе использование конкретных портов, рек, автомагистралей и железных дорог, а также способы снабжения и защиты войск во время перемещения.

27 ноября в стране начнутся учения под названием Lively Sentry 25. Они продлятся до 4 декабря и будут проводиться в районах Восточного Уусимаа, Пяйят-Хяме и Кюменлааксо, который, в свою очередь, граничит с Россией. Основное внимание во время учений будет сконцентрировано на отражении атак силами местного гарнизона и резерва.