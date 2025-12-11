Премьер-министр Армении Никол Пашинян, с некоторыми проблемами добравшийся в Москву и встреченный протестами, опубликовал в Instagram* видео, в котором он, улыбаясь, сидит у окна с видом на Лубянскую площадь и здание ФСБ. В кадре звучит песня «Белые розы» группы «Ласковый май».

В конце ролика Пашинян показал руками жест, изображающий «сердце». Подпись под видео гласит: «Желаю вам хорошего и приятного дня, я вас всех люблю».

Пашинян прилетел в Россию из Германии, чтобы поучаствовать в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 11 декабря. С первого раза посадка в Москве не удалась из-за закрытия воздушного пространства на время отражения массированного налета беспилотников. Борт Пашиняна на время приземлился в петербургском аэропорту Пулково, откуда он снова вылетел в столицу.

В Москве Пашинян перед началом форума встретился с российским премьером Михаилом Мишустиным.

В это время у посольства Армении проходил митинг против действий Пашиняна и его правительства по задержанию священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ). Как сообщали телеграм-каналы, в акции, которую специально приурочили к приезду главы правительства, участвовали около тысячи человек.

Помимо требований освободить представителей духовенства, протестующие выражали недовольство уголовным преследованием российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна, который публично поддержал ААЦ в конфликте с властями в Ереване.

Как передает RT, организаторы и участники митинга у посольства заявили телеканалу, что граждане страны не станут мириться с попытками «сделать из Армении вторую Украину».

Собравшиеся намеревались передать послу Гургену Арсеняну свою петицию и кричали ему: «Выходи!» Однако глава дипмиссии на вызов не ответил.

* принадлежит Meta, чья деятельность по распространению Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена