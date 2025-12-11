В Москве возле посольства Армении проходит митинг против действий премьера страны Никола Пашиняна, который 11 декабря прилетел в Москву для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В акции участвуют более тысячи человек, включая духовенство и бойцов СВО, сообщает РИА Новости.

По данным телеграм-каналов SHOT и Baza, протест специально приурочили к приезду Пашиняна.

Самолет главы правительства Армении в ночь на 11 декабря не смог сесть в Москве из-за закрытого воздушного пространства на фоне массированного налета беспилотников. Число дронов, сбитых за ночь и утро четверга на подлете к столице, достигло 41. Пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что борт временно перенаправили в петербургский аэропорт Пулково. Оттуда он снова вылетел в российскую столицу, где благополучно приземлился. Перед началом заседания совета ЕАЭС армянский премьер встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Собравшиеся заявили, что считают антиконституционными задержания в стране священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) и уголовное преследование российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна.

Участники митинга высказали мнение, что действия правительства Пашиняна являются «гонениями» на церковь и вносят раскол в армянское общество.

«Они хотят повторить в Армении то, что сегодня творится на Украине», — говорили представители армянской диаспоры прибывшим журналистам.

Они скандируют требования освободить священнослужителей ААЦ и держат транспаранты с перечеркнутыми красным крестом изображениями Пашиняна и других представителей власти в Ереване.

Протестующие оформили свое недовольство в официальную петицию, которую планировали передать послу Армении в России Гургену Арсеняну и кричали ему: «Выходи!» Однако он так и не появился перед пришедшими к зданию дипмиссии.

Как отмечает SHOT, аналогичные акции планируется провести 11 декабря в США, Франции и других странах.

В Москве предыдущий митинг с такими же лозунгами и требованиями состоялся у армянского посольства 15 ноября, в нем участвовали около 250 человек, писал SHOT.

В октябре суд в Ереване назначил два года тюрьмы главе Ширакской епархии ААЦ архиепископу Микаелу Аджапахяну, признав его виновным в публичных призывах к свержению власти.

Под арестом также находятся архиепископ Баграт Галстанян, епископ Мкртич Прошян, глава канцелярии ААЦ Аршак Хачатрян.

Кроме того, в ноябре главе группы компаний «Ташир» миллиардеру Самвелу Карапетяну в третий раз продлили арест — теперь на два месяца. Бизнесмен находится под стражей с июня. Его задержали после того, как он публично выступил на стороне ААЦ в ее конфликте с властями.

Сначала Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Позднее в отношении него выдвинули новые обвинения — в отмывании денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния.

В России в поддержку Карапетяна выступили несколько депутатов Госдумы, главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев и другие. Симоньян, в частности, назвала бизнесмена «настоящим радетелем всех армян», а про Пашиняна написала, что он «раздухарился, как бессмертный». Соловьев оценил Карапетяна как человека «безупречной репутации», а премьера Армении назвал «ничтожеством».

МИД Армении в качестве реакции направил ноту России в связи с высказываниями публичных персон в поддержку главы «Ташира», назвав их оценки «искаженными и неприемлемыми». Чьи именно слова вызвали критику, ведомство не уточнило.