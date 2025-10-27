В поселке Погар в Брянской области дрон-камикадзе атаковали движущийся микроавтобус с мирными жителями, сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате водитель погиб на месте, пять пассажиров были ранены.

«В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении главы региона.

Богомаз также выразил соболезнования родным погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 23 октября в результате удара дрона по движущемуся автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района погибла женщина, она была за рулем.

В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС.

Всего по данным Минобороны России в течение прошедшей средства ПВО уничтожили 193 БПЛА. Над Брянской областью было ликвидировано наибольшее число дронов — 47. Над Калужской областью уничтожено 42 беспилотника, 40 — над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву.