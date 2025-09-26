Великобритания признала независимость Палестины, поскольку считает, что двухгосударственный подход к решению палестино-израильского конфликта оказался «под беспрецедентной угрозой». Об этом RTVI рассказал британский посол в России Найджел Кейси.

По его словам, Лондон в отношении конфликта между Израилем и Палестиной всегда выступал за политику, «направленную на достижение решения на основе принципа существования двух государств».

«Мы считаем, что это единственный способ гарантировать безопасность Израиля, а также мир и справедливость в регионе — равно как и для палестинского народа. Мы всегда говорили, что признаем палестинское государство в тот момент, когда это принесет наибольшую пользу мирному процессу и достижению решения на основе двух государств», — подчеркнул посол Великобритании в России.

Дипломат добавил, что Великобритания надеялась признать суверенность Палестины «при более благоприятных обстоятельствах, когда достижение решения на основе двух государств было бы ближе».

«Сейчас мы признаем, что перспектива двухгосударственного решения оказалась под беспрецедентной угрозой — как со стороны ХАМАС, который делает все возможное, чтобы сорвать мир между израильтянами и палестинцами, так и со стороны отдельных членов нынешнего израильского правительства. Мы уже ввели санкции против некоторых из них за продвижение незаконных поселений на Западном берегу, что, по нашему мнению, целенаправленно подрывает возможность создания жизнеспособного палестинского государства», — заключил Найджел Кейси.

Как и Великобритания, Россия также придерживается двухгосударственного подхода по Израилю и Палестине. Об этом накануне напомнил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к недавнему признанию Палестины сразу несколькими западными государствами.

«Мы исходим из того, что это (двухгосударственный подход — прим. RTVI) единственно возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который сейчас переживает, пожалуй, самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю», — сказал Дмитрий Песков (цитата по «Коммерсанту»).

21 сентября Великобритания признала независимость Палестины одной из первых среди стран-членов G7. В тот же день к Лондону присоединились Канада, Австралия и Португалия, а 22 сентября — Франция и несколько других европейских государств.

По подсчетам RTVI, суверенитет Палестины признают или намерены признать 158 из 193 стран-членов ООН. В поддержку государственности Палестины также выступает Ватикан, имеющий статус наблюдателя при организации. В то же время Израиль признают 165 государств-членов организации, следует из данных ООН.