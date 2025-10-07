Рукопожатие после соревнования всегда было священным жестом — знаком уважения, спортивного братства, символом фразы «игра есть игра». Сегодня же всё чаще оно превращается в акт протеста, принципа или личной позиции.

Узбекский боксер против россиянина

6 октября 2025 года на Играх стран СНГ в Казани узбекский боксер Комронбек Хамдамов отказался пожать руку россиянину Максиму Соболеву после поражения в финале.

Соболев протянул руку в знак уважения, но Хамдамов отвернулся и покинул ринг. Зал освистал этот момент, а сам россиянин позже сказал, что «возможно, соперник просто не смог справиться с эмоциями».

Случай стал заметным не только из-за характера поединка, но и потому, что он не связан с политикой напрямую — это скорее пример того, как спорт превращается в пространство личных демонстраций. Отказ от рукопожатия — явление не новое

Украина и Россия: рукопожатие как линия фронта

В последние два года именно украинские спортсмены чаще всего отказываются от рукопожатий с россиянами и белорусами. В теннисе это стало привычной практикой: Элина Свитолина, Марта Костюк и другие прямо предупреждают организаторов турниров, что не будут подходить к сетке после матча.

После скандала с саблисткой Ольгой Харлан в 2023 году Международная федерация фехтования изменила правила — теперь вместо обязательного рукопожатия допускается «дистанционное приветствие». Эта мера действует и в 2025-м, став компромиссом между традицией и новой реальностью.

Мир тоже разделен

В 2025 году подобные эпизоды происходят и в других странах по совсем иным причинам.

— На юниорском чемпионате Европы по дзюдо француженка Дория Бурсас отказалась пожать руку израильской сопернице — СМИ расценили это как политический жест на фоне событий в Газе.

— В женском крикете капитан Индии Харманприт Каур проигнорировала рукопожатие с капитаном Пакистана во время жеребьёвки на чемпионате мира — эпизод вызвал бурю комментариев в соцсетях.

— В шахматах узбекский гроссмейстер Нодирбек Якуббоев отказался пожать руку индийской шахматистке Вайшали по религиозным соображениям — мужчинам-мусульманам нельзя касаться женщин, не являющихся их родственницами. Инцидент получил широкое обсуждение и поддержку со стороны мусульманских болельщиков.

— Даже за пределами спорта есть похожие истории: экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов однажды в прямом эфире вежливо отказался пожать руку ведущей Кейт Скотт, сославшись на уважение к исламу.

Почему всё чаще — «без рукопожатий»

Причины разные, но сходятся в одном — спорт стал зеркалом общества.

— Политические конфликты делают нейтральные жесты невозможными: любой контакт читается как позиция.

— Религиозные традиции заставляют корректировать нормы взаимодействия.

— Эмоции и давление соцсетей усиливают каждый жест — рукопожатие или его отсутствие становятся вирусной новостью.

Федерации реагируют по-разному: где-то смягчают правила, как в фехтовании; где-то наказывают, как в дзюдо или боксе. Но главное — сам факт, что даже простое движение руки теперь способно превратиться в резонансную новость.