Сейчас россияне могут хорошо сэкономить на авиабилетах по субсидируемым государством направлениям (Камчатка, Сахалин и др.) и на раннем бронировании отелей на Черноморском побережье. Таким советом с RTVI поделился независимый финансовый аналитик Александр Патешман.

По его словам, сейчас — лучшее время для покупки авиабилетов в регионы Дальнего Востока, включая Камчатку, Сахалин и другие труднодоступные, но популярные у туристов места.

«Ловить билеты на самолеты надо уже начинать сейчас. Авиакомпании как раз сейчас располагают большими скидками. Можно уже забронировать субсидированные государством перелеты — на Дальний Восток, Камчатку и так далее. Как правило, в пик сезона таких билетов не достать, они будут ужасно дорогие», — поясняет эксперт.

Что касается любимого многими россиянами отдыха на Черноморском побережье, то, по словам Патешмана, покупать авиабилеты пока рано — летнее расписание авиакомпаний еще не утверждено. Однако уже сейчас имеет смысл бронировать жилье на курортах.

При этом аналитик настоятельно советует выбирать варианты с бесплатной отменой и оплатой на месте — это позволит сохранить гибкость в планировании. Такой подход особенно актуален на фоне нестабильной ситуации с курортным сезоном в некоторых регионах.

«Курортного сезона в Анапе практически не было в этом году. Если в 2026 году всё стабилизируется и сезон окажется хорошим, цены на жилье резко вырастут. А сейчас они еще низкие — и мы можем зафиксировать выгодные условия, забронировав гостиницу заранее», — предложил Патешман.

Если в следующем году ситуация повторится и курортный сезон вновь окажется под угрозой, бронь можно будет просто отменить без потерь, рассуждает эксперт.

«Если же уже в мае 2026 года первые туристы сообщат, что всё в порядке — погода хорошая, инфраструктура работает, — мы подтверждаем бронирование и получаем номер в гостинице по цене, которая значительно ниже пиковой», — посоветовал Патешман.

Таким образом, по его словам, стратегия «бронируем сейчас — решаем позже» позволяет не только сэкономить, но и минимизировать риски в условиях неопределенности.

Напомним, в начале 2025 года на правительственном совещании по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе глава Минприроды Александр Козлов докладывал президенту России Владимиру Путину, что курортные пляжи, пострадавшие от выбросов нефтепродуктов, будут восстановлены к летнему сезону 2026 года.