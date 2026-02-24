В ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв, погибли два человека: сотрудник ДПС и мужчина, который подошел к его машине. Еще двое полицейских получили тяжелые ранения. Выяснилось, что исполнителя теракта, скорее всего, завербовали «вслепую» — предложили заработать, передав пакет. Что о случившемся пишут российские военкоры — в материале RTVI.

Юрий Котенок

Новая информация по теракту у Савеловского вокзала.

По данным питерской «Фонтанки», исполнитель не был жертвой телефонных мошенников, как это изначально предполагалось, а искал подработку, в ходе которой ему поручили доставить из Санкт-Петербурга в Москву некий «особый пакет».

Мужчина должен был непрерывно находиться на связи, докладывать о маршруте и обстановке. Когда он сообщил, что рядом находится машина ДПС, ему сказали, что пакет можно отдать полицейским. В этот момент и прогремел взрыв. <…>

Схема — стандартная. «Отнеси/положи/прикрепи это вот туда и сними на камеру» с дистанционной активацией взрывного устройства, который исполнитель находится около цели.

Александр Коц, спецкор газеты«Комсомольская правда»

О чем говорит новый теракт против полиции в Москве

Биодрон у Савеловского вокзала подходит к экипажу полиции, что-то спрашивает. Силовики открывают окно и в него летит пакет. Взрыв. Террорист умирает на месте. Погибает старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У офицера остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Это ведь не первый подобный теракт, организованный украинскими спецслужбами. В ночь на 24 декабря 2025 года на юге Москвы (улица Елецкая) произошел взрыв, погибло двое сотрудников ДПС и сам подрывник.

5 мая 2025 года в Махачкале двое жителей Дагестана напали на наряд ДПС с ножами, завладели оружием и патрульной машиной, открыли прицельный огонь по полицейским.

Двое сотрудников полиции погибли. Это другое? Не думаю. Противник давно и активно действует в потенциально радикальной среде. Вспомните Крокус.

В декабре 2024 года в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт‑Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние.

В ноябре 2025‑го в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15‑летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере.

В мае 2025 года в Санкт‑Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37‑го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, её склоняли к поджогу через историю с «взломанными Госуслугами» и долгами.

Фокус атак смещается. Удар по ДПС и полиции, по их машинам и отделам — это попытка ударить по вертикали власти и безопасности, показать «уязвимость» государства. При этом именно рядовые инспекторы, выходящие на смену, оказываются первыми в зоне риска.

Удары по сотрудникам МВД, Росгвардии, рассматриваются противником и как попытка ослабить российские силовые структуры и отвлечь ресурсы с фронта на внутреннюю безопасность.

Телеграм-канал «Старше Эдды»

Сторонникам «договорнячка» — пламенный привет. Верховный сказал — до талого. Значит пойдем до талого. Украинским «сотрудникам колл-центров» — приготовиться.

Телеграм-канал Fighterbomber

По всей видимости мы видим срочный антикриз СБУ на работу украинского подполья. Ясно-понятно, что и исполнитель и бомба были подготовлены хохлами заблаговременно. Просто она должна была взорваться в другом месте.

Причем хохлы пожертвовали и исполнителем, что тоже намекает на особую срочность и важность для хохлов этого теракта. Ну как «пожертвовали», взорвали его дистанционно.

Полицейские приняли удар на себя. Выполнили свой долг и предназначение как должны были.

Я хочу добавить, что хохлы начали использовать терроризм как оружие с первых дней. И у них очень здорово получалось. Но за последние полгода подполье на Украине сделало не просто шажок, оно сделало огромный прыжок в своём развитии и теперь у хохлов серьезные проблемы.

Ну а как иначе? Довели страну. Скот пошел в атаку.