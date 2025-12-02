Бывшие клиенты известной бизнес-школы «Like центр», основанной осужденным за мошенничество блогером и предпринимателем Аязом Шабутдиновым, инициировали процедуру банкротства юридического лица компании. Заявление в Арбитражный суд Москвы подано в отношении АНО «Центр развития предпринимательства +», на которое оформлена образовательная лицензия. Как сообщили «Ведомостям» в юридическом сервисе DestraLegal.ru, представляющем интересы заявителей, суд оставил документ без движения до января 2026 года для исправления недостатков.

Иск подали 11 бывших учеников, ранее выигравших суды о возврате средств за неоказанные или некачественные образовательные услуги, но так и не получивших выплат от компании. Сумма их индивидуальных требований составляет от 300 тысяч до почти 3 млн рублей, а общий объем претензий достигает примерно 10 млн рублей.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на текущий момент в отношении «Like центра» уже возбуждено 190 исполнительных производств на общую сумму 85 млн рублей, многие из которых возвращены взыскателям из-за отсутствия у должника имущества.

Финансовое состояние АНО «Центр развития предпринимательства +» оценивается как критическое. Согласно открытым данным, за 2023 год его выручка составила 5 млрд рублей при чистом убытке в 199 млн. Более свежих официальных отчетов нет, однако исследовательская компания Smart Ranking оценивает совокупную выручку всей группы «Like центр» за 2024 год всего в 1,1 млрд рублей, что в 5,4 раза меньше показателя предыдущего года.

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам АНО из-за непредставления налоговой отчетности, а в базе «СПАРК-Интерфакс» отмечается отсутствие у организации какого-либо имущества.

Представитель АНО в комментарии «Ведомостям» заявил, что компания не снимает с себя обязательств по долгам, но удовлетворить требования кредиторов в данный момент не может. По его словам, деятельность приостановлена из-за блокировки счетов, а сформировать новый орган управления для выхода из кризиса невозможно из-за идущего судебного процесса.

Юристы отмечают, что для успешного возбуждения дела о банкротстве подтвержденные требования должны составлять не менее 2 млн рублей, а долг должен быть просрочен более чем на три месяца. При соблюдении этих условий суд может ввести процедуру наблюдения.

Однако перспективы реального взыскания средств с «Like центра» эксперты оценивают как крайне низкие. Как пояснила арбитражный управляющий Татьяна Пугачева, основные активы таких онлайн-школ — нематериальные (методики, доступ к платформам), их сложно оценить и продать. Материальные активы, такие как офисная техника, обычно имеют низкую стоимость и, вероятно, уже арестованы по другим исполнительным производствам.

В октябре 2025 года основатель «Like центра» Аяз Шабутдинов был приговорен к семи годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Суд признал потерпевшими более 113 человек, а общий ущерб оценил в сумму, превышающую 57 млн рублей.