Японскому министру по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикаваде был вынесен выговор за слова о Курильских островах, передает Yahoo Japan. Его комментарий об островах во время поездки в префектуру Хоккайдо многие расценили как косвенное признание принадлежности России.

Кикавада 8 ноября посетил мыс Носаппу в городе Нэмуро (Хоккайдо), откуда видны острова. Когда журналисты спросили главу ведомства о впечатлениях, то он ответил, что «это самый край Японии».

«Или, может быть, грубо называть эти территории краем <…> Они расположены ближе всего к загранице, поэтому я думаю, важно увидеть их своими глазами», — заявил министр.

Позже генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара во ходе пресс-конференции заявил, что в курсе высказываний Кикавада и уже сделал ему выговор в связи с тем, что эти слова воспринять двусмысленно.

«Я хотел бы, чтобы министр Кикавада продолжал усердно работать, учитывая эти моменты», — добавил генсек, исключив увольнение главы ведомства.

Кихара призвал министра проявлять большую ответственность и снова заявил о том, что так называемые северные Японии якобы являются «исконной территорией» страны.

Кикавада после этого принес извинения за свои слова, отметив, что намерен в будущем проявлять осторожность в своих высказываниях.

Споры из-за принадлежности Курильских островов возникли после окончания Второй мировой войны. Острова тогда вошли в состав СССР по результатам войны в соответствии с международно-правовыми документами, но Токио оспаривает суверенитет над некоторыми из этих территорий.

Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за японских претензий на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи. На эти четыре острова в южной части Курильской гряды Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о неоспоримости суверенитета России над всеми Курильскими островами. После начала конфликта на Украине МИД Японии впервые с 2003 года официально назвал острова «незаконно оккупированными».

В августе 2025 года МИД России подчеркивал, что южные Курильские острова вошли в состав России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними неоспорим.