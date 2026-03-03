Развивающийся военный конфликт США и Израиля с Ираном, вероятно, отразится на вовлеченности Белого дома в решение украинского вопроса. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, фокус Вашингтона значительно сместился в сторону Ближнего Востока.

Эксперт считает, что в первую очередь может измениться ситуация с поставками вооружения для Киева. Он обратил внимание, что сейчас Украина испытывает нехватку ракет ПВО.

«Patriot поставлялись на Украину минимально. Но теперь этот поток могут перекрыть полностью, потому что США нужны эти ракеты для того, чтобы хоть как-то защищать собственные базы на Ближнем Востоке», — заявил Дудаков.

Политолог допустил, что на ближневосточное направление могут перенаправить и ракеты воздушного базирования. Эксперт считает, что в условиях ограниченных ресурсов США будут отдавать предпочтение защите собственных баз и своих союзников.

Дудаков усомнился в том, что на этом фоне Вашингтон постарается ускорить урегулирование украинского конфликта. По его мнению, боевые действия между Москвой и Киевом продолжатся, «просто американцы сократят свое военное участие в делах Украины».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, в котором заявил, что у страны могут возникнуть проблемы с получением ракет и систем ПВО на фоне американской операции в Иране.

«Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они [ракеты] могут понадобиться для самообороны, например, противотанковые ракеты Patriot. Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, американцам оно понадобится, как и в прошлом году», — пояснил украинский лидер.

С помощью программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) осуществляются поставки американского оружия на Украину — их оплачивают союзники и партнеры США. По словам генсека НАТО Марко Рютте, в 2025 году их общая стоимость может составить около $15 млрд.

Он отметил, что поставки оружия от США уже замедлялись в июне 2025 года во время так называемой 12-дневной войны Израиля и Ирана. Зеленский сказал, что опасается повторения такого сценария. Кроме того, он допустил, что ЕС и США могут сосредоточиться на конфликте с Ираном и «забыть о проблеме обороны Украины».

Еще до начала военной операции США и Израиля представители Пентагона говорили, что продолжительные удары по Ирану могут «довести американские военные запасы до критического состояния и сделать страну более уязвимой». Politico писала, что это может подтолкнуть администрацию Трампа к тому, чтобы снизить поставки оружия Европе и Украине.

«Было израсходовано много огневой мощи, включая перехватчики и другие ракеты. США необходимо пополнить запасы, а это значит, что Европе или Украине нечего будет закупать», — рассказал изданию анонимный американский чиновник.

2 марта Трамп заявил, что операция идет с опережением графика и допустил, что она может продлиться около четырех или пяти недель. На следующий день он заявил, что Вашингтон обладает «практически бесконечным запасом оружия».