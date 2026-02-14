США ежемесячно передают Украине оружие, оплаченное Европой и Канадой, в 2026 году общая сумма таких поставок составит около $15 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью вещательной компании PBS.

По словам генсека Североатлантического альянса, американская сторона осуществляет поставки Киеву «без пауз и блокировок». Рютте отметил, что Украина получает летальные и нелетальные вооружения, в том числе ракеты-перехватчики.

«Правда в том, что у российской стороны много таких ракет. Конечно, европейцы также ищут, что они еще могут сделать для доставки из собственных запасов», — сказал генсек НАТО.

Кроме того, Украина развивает собственные возможности по производству ракет-перехватчиков, добавил Рютте.

Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) была создана по инициативе США и НАТО в июле 2025 года. С ее помощью осуществляются поставки на Украину американского оружия, финансируемого не Вашингтоном, а союзниками и партнерами. В программе участвуют 24 государства-члена НАТО и две страны-партнера — Австралия и Новая Зеландия. Первое военное оборудование, поставленное в рамках PURL, прибыло на Украину 18 сентября 2025 года. Представитель НАТО рассказывал изданию «Общественное», что еще больше помощи «уже в пути». Всего к тому моменту, по его словам, было профинансировано четыре пакета.

12 февраля контактная группа по поставкам оружия Украине взяла на себя обязательства по военной поддержке Киева на $35 млрд. Москва неоднократно заявляла, что наращивание военной помощи украинской стороне ведет к затягиванию конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров по урегулированию на Украине удалось сократить количество спорных вопросов, однако «плохая новость» заключается в том, что остались самые трудные из них. По его словам, в частности остается неясным, получится ли согласовать условия соглашения, приемлемые и для Москвы, и для Киева.

Следующий раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США пройдет 17 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Американскую сторону на переговорах представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.