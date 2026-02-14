Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта удалось сократить количество спорных вопросов. По его словам, «плохая новость» заключается в том, что остались самые трудные из них.

«Хорошая новость состоит в том, что перечень спорных вопросов, которые надо решить <…>, сузился. Вот это действительно хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что он сузился до самых сложных вопросов для решения», — сказал он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля.

По словам Рубио, в частности остается неясным, получится ли согласовать условия соглашения, приемлемые и для Москвы, и для Киева. Он пообещал, что США продолжат «предпринимать попытки» по урегулированию конфликта, и подтвердил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет 17 февраля.

Как отметил Рубио, для урегулирования на Украине США ввели дополнительные санкции против нефтяной отрасли России и добились от Индии согласия прекратить закупать нефть у Москвы. Он также указал, что Вашингтон продолжает продавать оружие Киеву через европейцев по программе Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

«Ничего не прекратилось. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сыграть свою роль в завершении этой войны», — резюмировал Рубио.

Среди прочего, госсекретарь США заявил, что ООН работает неэффективно, несмотря на то, что «по-прежнему обладает огромным потенциалом, чтобы быть силой добра в мире». По словам госсекретаря, организация не предприняла достаточных усилий для разрешения международных кризисов, в том числе конфликтов на Украине и в секторе Газа. Он отметил, что США стали активно заниматься решением подобных проблем после того, как пришли к выводу, что ООН на это не способна.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что по самым насущным вопросам, стоящим перед нами сегодня, она [ООН] не предложила реальных ответов и практически не сыграла никакой роли. Это не смогло разрешить войну в Газе. Вместо этого именно американское руководство освободило пленных от варваров и помогло заключить хрупкое перемирие. Это не решило войну на Украине. Потребовалось американское руководство и партнерство со многими странами, представленными здесь сегодня, чтобы просто свести обе стороны за стол переговоров в поисках все еще недостижимого мира», — сказал госсекретарь.

Ранее Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на источник, что Рубио пропустил встречу в Мюнхене с европейскими лидерами по урегулированию на Украине. Собеседник издания связал это с большим количеством мероприятий, в которых принимает участие американский госсекретарь. Европейские чиновники в разговоре с FT назвали неучастие Рубио во встрече «безумным», отметив что без США она была несодержательной.

13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит начать действовать, чтобы заключить мирное соглашение с Россией. По словам главы Белого дома, Москва хочет сделки, в связи с чем президенту Украины нужно приложить усилия, иначе он упустит «отличную возможность».

Сам Зеленский заявил в интервью The Guardian, что Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине «сразу же» по примеру его One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»). По словам украинского президента, американскому лидеру «нравится, когда все делается одним большим пакетом».