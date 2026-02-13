В пятницу, 13 февраля, в стенах исторического отеля «Баварский двор» (Bayerischer Hof) стартует 62-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), на которой соберутся более 1000 участников. Среди них — около 60 мировых лидеров, но вот главные «хедлайнеры» — президент и вице-президент США — решили не ехать в баварскую столицу. А ведь именно Соединенным Штатам, а не России в этом году уделили особое внимание в докладе MSC, где Вашингтон называют «разрушителем мирового порядка». Подробности — в материале RTVI.

Гости почти со всего света

Как отмечается на сайте конференции, на ежегодное мероприятие в Мюнхене (оно пройдет с 13 по 15 февраля) заявлены более 1000 участников из 115 стран. Там ожидают около 60 глав государств и правительств.

Свое участие уже официально подтвердили премьер-министр Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни, глава британского правительства Кир Стармер, а также сербский лидер Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский. Открывать же конференцию 13 февраля на правах хозяина будет канцлер Германии Фридрих Мерц.

«MSC также рад приветствовать самую большую за всю историю делегацию США, в состав которой входит более четверти Сената США», — говорится на сайте мероприятия.

Ее возглавит госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. А вот президент США Дональд Трамп, который в Давосе заставил Европу поволноваться из-за своих амбиций заполучить Гренландию, и вице-президент Джей Ди Вэнс, раскритиковавший европейцев на прошлогодней MSC, в Мюнхен не полетят.

Кстати, видимо, благодаря Вэнсу на Мюнхенскую конференцию впервые за два года вновь пригласили депутатов от крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии». В 2025-м вице-президент США обвинил Германию в «подавлении свободы слова» путем отстранения «АдГ».

Также в мероприятии примут участие более 50 глав международных организаций, в том числе ЕС, НАТО, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Всемирного банка, Всемирной торговой организации, учреждений ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

России снова не будет — делегация от Москвы не приезжала с февраля 2022 года (в 2021-м она проводилась онлайн из-за пандемии). Причем конференция тогда проходила с 18 по 20 февраля, то есть еще до начала полномасштабного военного конфликта на Украине. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что мероприятие «утратило инклюзивность и объективность», а российская сторона — интерес к нему.

На этот раз дипмиссия России в Германии отреагировала на слова председателя конференции, немецкого оставного дипломата Вольфганга Ишингера о том, что «со стороны российского посольства, которое регулярно направляло запросы на приглашение до 2022 года, не было абсолютно никаких контактов» с организаторами. В телеграм-канале посольства говорится, что оно «и до 2022 года не обращалось в секретариат МКБ с какими-либо заявками, а лишь переадресовывало приглашения российским представителям в соответствии с установленной практикой», и что дипломаты «всегда готовы к контактам и диалогу, в том числе лично с господином В.Ишингером в любое удобное для него время».

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский также сообщил RTVI, что не будет присутствовать в Мюнхене даже в составе делегации ОБСЕ.

«Делегация ОБСЕ на конференции будет состоять из генсекретаря и швейцарского действующего председателя, страны-участницы в нее не входят», — объяснил Полянский RTVI.

К слову, оба упомянутые им дипломата — экс-глава МИД Турции, а ныне генеральный секратарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис — недавно приезжали в Москву.

«Бульдозерная политика»: все внимание к США

После того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом в январе 2025 года, для Европы начался непростой период. Президент США сделал лозунг «Америка прежде всего» красной линией своего второго срока, отодвинув интересы европейских союзников на второй план.

В итоге действиям администрации Трампа посвящена большая часть Мюнхенского доклада по безопасности, который традиционно публикуется в преддверии конференции. С России акцент заметно смещен в сторону США. Авторы начинают с неутешительного тезиса: «Мир вступил в период разрушительной политики».

«Наиболее видными из тех, кто обещает освободить свою страну от ограничений существующего порядка и восстановить более сильную и процветающую нацию, является нынешняя администрация США. В результате спустя более 80 лет международный порядок, созданный под руководством США после 1945 года, находится под угрозой разрушения», — говорится во вступительной главе документа, который и называется «Под угрозой разрушения» (Under destruction).

В результате «сформировалась новая атмосфера, в которой тех, кто использует бульдозеры, [воздушные] шары-разрушители и бензопилы, часто встречают с осторожным восхищением, если не с открытым поощрением». Политику нынешней администрации Вашингтона в докладе называют «напоминающей бульдозерную», а самого Дональда Трампа относят к «подрывникам» (Demolition Men), которые «действуют быстро и все ломают».

Авторы критикуют Белый дом за колебания в поддержке Украины, «угрожающую риторику» в отношении Гренландии, которую Трамп все еще хочет присоединить к США, «нестабильный подход» к вопросам европейской безопасности, а также за пошлины.

Отмечается и заметная смена риторики президентской администрации в отношении как Европы, так и России — а также контраст в ней. Отдельно отмечается саммит на Аляске, где Трамп принимал российского коллегу Владимира Путина «как дорогого друга».

«У многих в Европе возникло такое чувство, что их давний капитан присоединился к команде их главного соперника», — передают авторы это чувство простыми словами.

Про Россию, прежде всего — в контексте военного конфликта на Украине, конечно, не забывают, однако раньше действиям Москвы в докладах уделялась заметно больше внимания.

Примечательно, что в Мюнхенском индексе безопасности, который выводится на основе опроса жителей 11 стран (G7 и «ядра» БРИКС за исключением России), Россия сильно сместилась вниз в рейтинге восприятия рисков. Если в прошлом году жители стран «семерки» ставили российскую угрозу на второе место, то сейчас она оказалась на восьмом. Для сравнения: в 2021-м Россия была на 15-м месте, а в 2022-м — на первом.

При этом респонденты почти во всех странах — за исключением Японии и Китая — теперь рассматривают Соединенные Штаты как более серьезную угрозу, чем в прошлом году.

Как считает постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский, России вообще не должно быть в этом индексе. По его мнению, безопасности мира «угрожало и угрожает НАТО». Комментируя критику Европы в адрес администрации США, дипломат допустил, что «глобалистам не нравится российско-американский диалог», начатый при Трампе. «Также им не нравится то, что Трамп понимает важность устранения первопричин украинского конфликта для его долгосрочного урегулирования», — заявил Дмитрий Полянский в разговоре с RTVI.

Украина тоже в фокусе

Украинскую делегацию на конференции в очередной раз возглавит президент Владимир Зеленский. В этом году неподалеку от «Баварского двора» впервые откроется «Украинский дом» — как «новый символ солидарности на Мюнхенской конференции».

Военный конфликт длится уже почти четыре года, а мирного соглашения до сих пор нет, несмотря на усилия администрации Трампа.

Вместе с тем, как отмечается в докладе MSC, военная помощь Киеву от Соединенных Штатов резко сократилась начиная с января 2025 года, а «основная часть бремени легла на плечи европейских стран и отдельных партнеров».

«В ответ союзники создали механизм «Приоритетного списка потребностей Украины» (PURL), в рамках которого европейские страны и Канада финансируют закупку американских систем вооружения для Украины. <…> Эта схема — фактически замкнутый цикл — по-видимому, стала предпочтительной моделью администрации Трампа для дальнейшей поддержки Украины», — говорится в документе.

Ранее Европа не смогла согласовать использование замороженных активов России для Украины, однако незадолго до старта Мюнхенской конференции Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд.

Официально не сообщалось, что Владимир Зеленский планирует заявить или попросить у союзников на MSC. Вероятно, продолжатся призывы накладывать на Россию новые санкции (ЕС уже разработал 20-й пакет рестрикций).

При этом в Европе сейчас наблюдается раскол: пока одни страны допускают в обозримом будущем гипотетическую войну с Россией, другие говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. К примеру, за это выступил президент Финляндии Александр Стубб — правда, только после урегулирования военного конфликта. Лидер Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж уже восстановил этот диалог «на техническом уровне», а в российской столице недавно побывал его дипломатический советник Эмманюэль Бонн.