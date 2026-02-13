В пятницу, 13 февраля, в стенах исторического отеля «Баварский двор» (Bayerischer Hof) стартует 62-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), на которой соберутся более 1000 участников. Среди них — около 60 мировых лидеров, но вот главные «хедлайнеры» — президент и вице-президент США — решили не ехать в баварскую столицу. А ведь именно Соединенным Штатам, а не России в этом году уделили особое внимание в докладе MSC, где Вашингтон называют «разрушителем мирового порядка». Подробности — в материале RTVI.

Гости почти со всего света

Как отмечается на сайте конференции, на ежегодное мероприятие в Мюнхене (оно пройдет с 13 по 15 февраля) заявлены более 1000 участников из 115 стран. Там ожидают около 60 глав государств и правительств.

Свое участие уже официально подтвердили премьер-министр Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни, глава британского правительства Кир Стармер, а также сербский лидер Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский. Открывать же конференцию 13 февраля на правах хозяина будет канцлер Германии Фридрих Мерц.

«MSC также рад приветствовать самую большую за всю историю делегацию США, в состав которой входит более четверти Сената США», — говорится на сайте мероприятия.

Ее возглавит госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. А вот президент США Дональд Трамп, который в Давосе заставил Европу поволноваться из-за своих амбиций заполучить Гренландию, и вице-президент Джей Ди Вэнс, раскритиковавший европейцев на прошлогодней MSC, в Мюнхен не полетят.

Госсекретарь США Марко Рубио
Кстати, видимо, благодаря Вэнсу на Мюнхенскую конференцию впервые за два года вновь пригласили депутатов от крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии». В 2025-м вице-президент США обвинил Германию в «подавлении свободы слова» путем отстранения «АдГ».

Также в мероприятии примут участие более 50 глав международных организаций, в том числе ЕС, НАТО, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Всемирного банка, Всемирной торговой организации, учреждений ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

России снова не будет — делегация от Москвы не приезжала с февраля 2022 года (в 2021-м она проводилась онлайн из-за пандемии). Причем конференция тогда проходила с 18 по 20 февраля, то есть еще до начала полномасштабного военного конфликта на Украине. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что мероприятие «утратило инклюзивность и объективность», а российская сторона — интерес к нему.

На этот раз дипмиссия России в Германии отреагировала на слова председателя конференции, немецкого оставного дипломата Вольфганга Ишингера о том, что «со стороны российского посольства, которое регулярно направляло запросы на приглашение до 2022 года, не было абсолютно никаких контактов» с организаторами. В телеграм-канале посольства говорится, что оно «и до 2022 года не обращалось в секретариат МКБ с какими-либо заявками, а лишь переадресовывало приглашения российским представителям в соответствии с установленной практикой», и что дипломаты «всегда готовы к контактам и диалогу, в том числе лично с господином В.Ишингером в любое удобное для него время».

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский также сообщил RTVI, что не будет присутствовать в Мюнхене даже в составе делегации ОБСЕ.

«Делегация ОБСЕ на конференции будет состоять из генсекретаря и швейцарского действующего председателя, страны-участницы в нее не входят», — объяснил Полянский RTVI.

К слову, оба упомянутые им дипломата — экс-глава МИД Турции, а ныне генеральный секратарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис — недавно приезжали в Москву.

«Бульдозерная политика»: все внимание к США

После того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом в январе 2025 года, для Европы начался непростой период. Президент США сделал лозунг «Америка прежде всего» красной линией своего второго срока, отодвинув интересы европейских союзников на второй план.

Президент США Дональд Трамп
В итоге действиям администрации Трампа посвящена большая часть Мюнхенского доклада по безопасности, который традиционно публикуется в преддверии конференции. С России акцент заметно смещен в сторону США. Авторы начинают с неутешительного тезиса: «Мир вступил в период разрушительной политики».

«Наиболее видными из тех, кто обещает освободить свою страну от ограничений существующего порядка и восстановить более сильную и процветающую нацию, является нынешняя администрация США. В результате спустя более 80 лет международный порядок, созданный под руководством США после 1945 года, находится под угрозой разрушения», — говорится во вступительной главе документа, который и называется «Под угрозой разрушения» (Under destruction).

В результате «сформировалась новая атмосфера, в которой тех, кто использует бульдозеры, [воздушные] шары-разрушители и бензопилы, часто встречают с осторожным восхищением, если не с открытым поощрением». Политику нынешней администрации Вашингтона в докладе называют «напоминающей бульдозерную», а самого Дональда Трампа относят к «подрывникам» (Demolition Men), которые «действуют быстро и все ломают».

Авторы критикуют Белый дом за колебания в поддержке Украины, «угрожающую риторику» в отношении Гренландии, которую Трамп все еще хочет присоединить к США, «нестабильный подход» к вопросам европейской безопасности, а также за пошлины.

Отмечается и заметная смена риторики президентской администрации в отношении как Европы, так и России — а также контраст в ней. Отдельно отмечается саммит на Аляске, где Трамп принимал российского коллегу Владимира Путина «как дорогого друга».

«У многих в Европе возникло такое чувство, что их давний капитан присоединился к команде их главного соперника», — передают авторы это чувство простыми словами.

Про Россию, прежде всего — в контексте военного конфликта на Украине, конечно, не забывают, однако раньше действиям Москвы в докладах уделялась заметно больше внимания.

Примечательно, что в Мюнхенском индексе безопасности, который выводится на основе опроса жителей 11 стран (G7 и «ядра» БРИКС за исключением России), Россия сильно сместилась вниз в рейтинге восприятия рисков. Если в прошлом году жители стран «семерки» ставили российскую угрозу на второе место, то сейчас она оказалась на восьмом. Для сравнения: в 2021-м Россия была на 15-м месте, а в 2022-м — на первом.

При этом респонденты почти во всех странах — за исключением Японии и Китая — теперь рассматривают Соединенные Штаты как более серьезную угрозу, чем в прошлом году.

Как считает постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский, России вообще не должно быть в этом индексе. По его мнению, безопасности мира «угрожало и угрожает НАТО».

Комментируя критику Европы в адрес администрации США, дипломат допустил, что «глобалистам не нравится российско-американский диалог», начатый при Трампе.

«Также им не нравится то, что Трамп понимает важность устранения первопричин украинского конфликта для его долгосрочного урегулирования», — заявил Дмитрий Полянский в разговоре с RTVI.

Украина тоже в фокусе

Украинскую делегацию на конференции в очередной раз возглавит президент Владимир Зеленский. В этом году неподалеку от «Баварского двора» впервые откроется «Украинский дом» — как «новый символ солидарности на Мюнхенской конференции».

Президент Украины Владимир Зеленский
Военный конфликт длится уже почти четыре года, а мирного соглашения до сих пор нет, несмотря на усилия администрации Трампа.

Вместе с тем, как отмечается в докладе MSC, военная помощь Киеву от Соединенных Штатов резко сократилась начиная с января 2025 года, а «основная часть бремени легла на плечи европейских стран и отдельных партнеров».

«В ответ союзники создали механизм «Приоритетного списка потребностей Украины» (PURL), в рамках которого европейские страны и Канада финансируют закупку американских систем вооружения для Украины. <…> Эта схема — фактически замкнутый цикл — по-видимому, стала предпочтительной моделью администрации Трампа для дальнейшей поддержки Украины», — говорится в документе.

Ранее Европа не смогла согласовать использование замороженных активов России для Украины, однако незадолго до старта Мюнхенской конференции Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд.

Официально не сообщалось, что Владимир Зеленский планирует заявить или попросить у союзников на MSC. Вероятно, продолжатся призывы накладывать на Россию новые санкции (ЕС уже разработал 20-й пакет рестрикций).

При этом в Европе сейчас наблюдается раскол: пока одни страны допускают в обозримом будущем гипотетическую войну с Россией, другие говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. К примеру, за это выступил президент Финляндии Александр Стубб — правда, только после урегулирования военного конфликта. Лидер Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж уже восстановил этот диалог «на техническом уровне», а в российской столице недавно побывал его дипломатический советник Эмманюэль Бонн.

