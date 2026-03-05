Мосгорсуд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку фигурант полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, передает ТАСС.

Помимо срока в колонии общего режима, суд запретил Маркаряну администрировать интернет-сайты на протяжении четырех лет.

Маркаряну инкриминировали два эпизода реабилитации нацизма. По версии следствия, в марте 2025 года блогер разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. В ролике он демонстрировал пренебрежительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.

В материалах следствия указано, что инкриминируемый блогеру период охватывает время с 1 января 2022 года до 19 марта 2025 года. На протяжении этого времени Маркарян, по версии обвинения, неоднократно допускал высказывания, оправдывающие нацизм, и наносил оскорбления памяти павших защитников Родины.

Один из эпизодов касается видеозаписи продолжительностью 2 минуты 48 секунд. Ролик под заголовком «Армен Маркарян про самопожертвование» был выложен на YouTube-канале «Новомаркарония». Эксперты, изучавшие видео, пришли к заключению, что в нем присутствует неуважительная и уничижительная характеристика личности Александра Матросова. Специалисты отметили использование обсценной лексики при оценке подвига героя.

Второй эпизод связан с публикацией в телеграм-канале «База». По данным следствия, Маркарян разместил видео, в котором выражал поддержку действиям Адольфа Гитлера. Экспертиза подтвердила, что высказывания блогера не содержат критики в адрес нацистского лидера и по сути представляют собой одобрение преступлений, осужденных международным трибуналом в Нюрнберге.

В ходе судебного процесса прокурор в прениях сторон запросил для Маркаряна шесть лет и десять месяцев колонии общего режима, отметив, что совершенное им преступление представляет общественную опасность, а его исправление возможно только в условиях изоляции от общества.

Защита, в свою очередь, просила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, будь то штраф или условный срок. Адвокат подчеркнул, что запрет на использование интернета может лишить Маркаряна и его семью источника дохода.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Маркарян полностью признал вину и раскаялся, а также попросил рассмотреть его дело за одно заседание. Кроме того, позавчера у блогера родилась дочь, у него также есть еще одна малолетняя дочь. На иждивении Маркаряна находятся жена, мать и бабушка.

В материалах дела имеются благодарственные письма из благотворительных фондов за помощь сиротам, детям-инвалидам, участникам специальной военной операции и пострадавшим от боевых действий.

В ходе заседания также было зачитано письмо от организаций ветеранов СВО, которые указывали, что Маркарян на постоянной основе оказывал им содействие и поддержку. В связи с этим авторы обращения ходатайствовали о смягчении приговора и применении к блогеру меры наказания, не связанной с лишением свободы.

В последнем слове Маркарян принес извинения всем, чьи чувства были задеты его действиями. Он попросил снисхождения не только для себя, но и ради своих детей, отметив, что приговор может перечеркнуть их жизнь. «Как взрослый мужчина я смогу перенести заключение, но я думаю, что это перечеркнет жизнь моих дочерей», — заявил фигурант.

Маркарян был задержан в августе 2025 года на Можайском шоссе. Полицейские обнаружили блогера в багажнике автомобиля. После задержания его отправили в следственный изолятор, откуда он направил письмо с извинениями.