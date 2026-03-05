На заседании по уголовному делу об оправдании нацизма блогера Арсена Маркаряна в Московском городском суде заслушали обращение ветеранов и участников военной операции на Украине, сообщает «Ъ».

Ветераны и участники спецоперации заявили, что Маркарян неоднократно оказывал им различную помощь, поэтому они просят проявить к нему снисхождение и назначить блогеру условное наказание.

После этого прокурор просил приговорить Маркаряна к 6 годам и 10 месяцам.

В январе 2025 года прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Маркаряна. В ведомстве пояснили, что блогер «сформировал в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма» и призывал к террористической деятельности на территории страны с использованием БПЛА.

Согласно версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян опубликовал в сети видеоматериал, который содержал признаки оскорбления памяти защитников Отечества. Следственный комитет сообщил о его задержании в Московской области 23 августа. В момент задержания блогер находился в багажнике автомобиля, прячась от полиции.

Позже Маркарян назвал депрессию причиной своих прежних скандальных высказываний. В его письме из СИЗО говорится, что вспышки агрессии, смена маниакальных и депрессивных периодов, тревога и панические атаки — все это преследовало блогера на протяжении многих лет, пока он наконец-то не обратился за профессиональной помощью к специалистам.

По словам Маркаряна, он с 2017 года находился в депрессии и пытался избавиться от нее самостоятельно, экспериментируя с разнообразными медицинскими средствами.