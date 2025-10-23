Савеловский районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве блогера Андрея Сидоропуло, он приговоре приговорили к 6 годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Ъ».

Также Сидоропуло был назначен штраф 500 тыс. рублей.

По данным следствия, блогер продавал якобы эксклюзивный курс «Арбитраж трафика» и обещал, что покупатели получат высокий и легкий заработок. Курсы стоили от 55 тыс. до 390 тыс. рублей, при этом в них содержалась информация из открытых источников.

По делу потерпевшими признали 40 человек, а общий ущерб превысил 8,3 млн рублей. «Ъ» отмечает, что всю сумму Сидоропуло отмыл, купив автомобиль Lamborghini за 22 млн руб.

С января 2023 года блогер находился в федеральном розыске, а арестовали его только в октябре 2024 года. В сентябре 2025-го прокуратура утвердила обвинение. Спустя шесть дней суд продлил Сидоропуло арест до 12 марта 2026 года.

Блогер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокурор запрашивал для него 9 лет колонии, а сам Сидоропуло просил суд об условном наказании. Блогер свою вину признал и заявил о раскаянии.

Во время последнего слова блогер сказал, что полностью возместил ущерб потерпевшим.

С 2023 года правоохранительные органы инициировали множество проверок деятельности инстаблогеров и бизнес-коучей. Так, в марте 2025-го Савеловский суд Москвы приговорил создательницу «марафонов желания» Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. В октябре Мосгорсуд сократил блогеру наказание до 4,5 года срок лишения свободы.

Также в СИЗО по подозрению в мошенничестве находится бизнес-коуч Аяз Шабутдинов. В начале мая 2024-го он полностью признал вину в мошенничестве. По данным прокуратуры, общий ущерб от действий блогера превысил 57 млн руб. Шабутдинов возместил около 18 млн руб половине из сотни потерпевших.