Омское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило административное дело в отношении местного блогера из-за возможного нарушения Федерального закона «О рекламе», связанного с публикацией контента на запрещенной в России платформе Instagram*. Об этом сообщается в базе решений и правовых актов ведомства.

Согласно поправкам в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», вступившим в силу 1 сентября 2025 года, распространение рекламы на интернет-ресурсах, признанных экстремистскими и нежелательными в России, полностью запрещено.

Как уточнили в службе, 3 сентября 2025 года блогер разместила в своем аккаунте видео, на котором запечатлен процесс распаковки косметической продукции нескольких брендов. Несмотря на то, что в ролике не содержалось прямого упоминания торговых марок, специалисты ФАС сочли такой контент рекламным.

В ведомстве пояснили, что видео обладает всеми характерными признаками рекламы: оно было распространено в интернете и объективно направлено на привлечение внимания потребителей к конкретным брендам косметики.

В ходе проверки специалисты УФАС выявили еще одно нарушение — рекламный ролик от 26 августа, посвященный украшениям, одежде и студии, который был опубликован до вступления в силу новых законодательных норм. Однако и в этом случае блогер не выполнила требование об обязательной маркировке рекламного контента специальной пометкой «реклама».

По итогам проведенной проверки возбуждено производство по признакам нарушения требований части 10.7 статьи 5 и части 16 статьи 18.1 ФЗ «О рекламе». Рассмотрение дела по существу запланировано на 19 ноября 2025 года. Блогеру грозит штраф от четырех до 20 тыс. рублей за нарушение закона.

Юрист Ашот Погосян в беседе с Инфо24 пояснил, что распаковка товара может не считаться рекламой, если это личный опыт без цели продвижения. Однако на практике блогеры чаще всего делают такие обзоры по договору с производителем, поэтому суды и контролирующие органы обычно расценивают их как рекламные.

Эксперт добавил, что даже короткий и, на первый взгляд, нейтральный ролик (например, рилс) может быть признан скрытой рекламой. Признаками этого являются упоминания бренда, характеристик товара, его цены, преимуществ, а также восторженный тон, шутки или демонстрация, призывающая к покупке.

На минувшей неделе в России впервые был вынесен судебный штраф блогеру за рекламную публикацию в Instagram*. Юриста и блогера Евгению Тутушкину оштрафовали на 30 тысяч рублей за размещение информации об отеле в Краснодарском крае, содержащей промокод.

Сама блогер утверждает, что публикация была сделана до вступления в силу запрета и носила безвозмездный характер, а потому намерена обжаловать решение суда.

*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена