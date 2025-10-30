На фоне новых санкций США и ЕС экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума с начала военной операции на Украине. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, собрав данные компании Vortexa.

Vortexa Ltd. базируется в Лондоне и отслеживает в режиме реального времени морские торговые перевозки энергоносителей. Согласно сайту компании, точность данных составляет 99%, общая сумма торговых потоков превышает $3,4 трлн. Данными пользуются в основном энергетические и судоходные компании. Поскольку Россия перестала раскрывать официальные данные о нефтедобыче, трейдеры оценивают ее объемы, отслеживая морские поставки.

За 26 дней октября общий объем морских перевозок составил в среднем 1,89 млн баррелей в сутки — это минимальный показатель с начала 2022 года, говорится в статье.

Как пишет агентство, незначительный рост — на 2% — показал экспорт дизеля, но на падении общего объема сказалась «слабая отгрузка» мазута и нафты, особенно из балтийских портов после атак на экспортный хаб в Усть-Луге Ленинградской области. На работе портов могли также сказаться неблагоприятные погодные условия в последние дни, отмечается в публикации.

Последние пакеты санкций, в том числе против крупнейших нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», добавили неопределенности, вынуждая трейдеров «жонглировать» платежами и менять сроки поставок, продолжает Bloomberg.

При этом в ближайшем будущем поставки дизеля остаются в целом стабильными, потому что направляются в основном на ближние рынки вроде Турции и Африки, рассуждает агентство. Однако перевозки нафты и мазута более уязвимы, потому что длительная транспортировка в страны Азии рискует задержками из-за санкций, поясняется в материале.

Bloomberg допускает, что объемы грузов и пункты их назначения будут пересмотрены с учетом поставок, которые будут совершены до конца месяца.

Ранее The Wall Street Journal усомнилась в эффекте санкций США против России. Как рассудило издание, хотя ограничения против «Роснефти» и «Лукойла» нарушат поставки российской нефти в Китай и Индию, они вряд ли существенно скажутся на стоимости топлива в долгосрочной перспективе. Также газета предположила, что Москва найдет способы обойти новые санкции, как это сделал Иран.