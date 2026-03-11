Шесть человек погибли и еще 42 пострадали в результате удара ВСУ семью ракетами Storm Shadow по Брянску, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Ранее сообщалось о 37 раненых.

Из числа пострадавших 29 человек были доставлены в больницы. Как сообщил губернатор, среди них есть несовершеннолетний, его состояние оценивается как стабильное.

Богомаз пояснил, что 20 человек находятся в медицинских учреждениях Брянска, еще 13 пострадавшим оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

«Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», — добавил брянский губернатор.

Он отметил, что работы по ликвидации пожара завершились 10 марта в 23:39. Сейчас движение пассажирского и личного транспорта восстановлено и осуществляется в обычном режиме.

Следователи продолжают осмотр места трагедии. Помимо этого, проводится оценка нанесенного ущерба и работы по восстановлению домов и зданий, которые получили повреждения, добавил Богомаз.

Губернатор объявил 11 марта днем траура в регионе. Он рассказал, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

«Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — резюмировал он.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил ТАСС, что Секретариат ООН однозначно выступает против ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Спутнику», что ООН следует либо подробно комментировать каждый подобный случай, либо вообще не высказываться по таким поводам. Дипломат напомнила, что про Бучу в организации «чего только не рассказывали».

«Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны — члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», — отметила она.