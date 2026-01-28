Деление на «своих» и «чужих» при выборе руководителя Школы-студии МХАТ превращают ее в некую секту, сообщил режиссер Константин Богомолов. В интервью «Известиям» он заявил, что считает абсурдной реакцию выпускников на свое назначение исполняющего обязанности ректора.

«Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить «чужим». Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя», — сказал Богомолов.

Эмоции от назначения на должность редиссер назвал «очень сильными». Вместе с этим он отметил, что уже не первый год в педагогике: преподавал на курсе Марка Захарова в ГИТИСе, работал с молодыми артистами и режиссерами в МХТ им. Чехова, последние два года ведет магистратуру по режиссуре в ГИТИСе.

Богомолов отметил, что уже начал знакомится с преподавательским составом Школы-студии, однако еще не со всеми успел встретиться. Отвечая на вопрос о том, как его приняли педагоги, он заявил, что не почувствовал «ни капли негатива».

«Как правило, сложности возникают не внутри, а вокруг — из-за ревности, амбиций, страхов <…> Но я, напротив, увидел заинтересованность и надежду, что мне удастся не только сохранить, но и приумножить традиции великой русской актерской школы», — подчеркнул режиссер.

Комментируя открытое письмо группы выпускников Школы-студии к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой снять режиссера с должности, Богомолов сказал, что он «не любитель эпистолярного жанра». Коллективные письма и жалобы он назвал не своим способом существования.

Он обратил внимание, что любой актер существует внутри методологии, созданной Станиславским, и наследует традиции МХАТа. По этой причине стоит думать не о происхождении, а о целях и задачах, которые стоят перед руководителем школы.

«О тех проблемах, которые сегодня стоят перед театральным образованием вообще и перед Школой-студией МХАТ в частности. Да, это один из столпов, но он тоже нуждается в развитии, обновлении, иногда — в болезненных решениях», — пояснил он.

Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии 23 января, вскоре после смерти предыдущего ректора Игоря Золотовицкого. Сам режиссер отметил, что продолжит развивать статус учреждения как одного из ведущих театральных училищ страны.

26 января группа выпускников Школы-студии направила письмо главе Минкульта с просьбой отменить решение о назначении Богомолова на должность. В тексте обращения было сказано, что решение нарушает многолетний принцип преемственности.

Авторы обращения подчеркнули, что предыдущие руководители МХАТа — в том числе Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий — создавали «особое духовное пространство» вокруг школы.

Константин Богомолов окончил филологический факультет МГУ в 1997 году и режиссерский факультет ГИТИСа на курсе Андрея Гончарова в 2003 году. Первый спектакль Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия» он поставил там же в 2002 году.

Летом 2025 года президент России Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного деятеля искусств за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.