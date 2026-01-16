На сети холодного водоснабжения на улице Рихарда Зорге в селе Владимиро-Александровское в Приморском крае произошла авария, сообщает прокуратура Партизанского района Приморского края. По данным ведомства, свыше 1,5 тысяч частных домов остались без холодного водоснабжения.

«По предварительным данным, с 16 января 2026 года из-за аварии прекращено предоставление коммунальной услуги водоснабжения 21 многоквартирному дому и 1583 частным жилым домам», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам осмотра удалось выяснить, что участок водопроводной трубы значительно изношен, уточняют в надзорном ведомстве. Работу по устранению последствий аварии будет координировать прокурор района Александр Смирнов.

По результатам проверки соблюдения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве будут приняты меры реагирования по замене поврежденного участка сети и недопущению подобных нарушений в будущем.

В конце августа 2025 года в селе под воздействием паводков рухнул мост, служивший переправой для местных жителей. Как писал Primpress, конструкция не выдержала наплыва воды из-за проливных дождей, которые продолжались в Партизанском районе несколько дней.

15 января более 90 домов в Первомайском районе Владивостока остались без отопления и горячей воды после аварии на подстанции «Загородняя». Как уточнили в Дальневосточной распределительной компании (ДРСК), в ведении которой находится подстанция, отключения произошли на линиях Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС), следующих в теплопункты.

В ноябре 2025 года авария произошла на магистральном водопроводе Новороссийска, которая привела к ограничению подачи воды в городе. По данным местного Водоканала, утечка произошла на водоводе первой очереди ТГВ на Пограничной улице. Диаметр повреждения составил 720 мм.

В марте произошла авария на подстанции «Голубинка» во Владивостоке, из-за которой минимум 300 домов в городе лишились подачи холодной воды. За тот месяц местные СМИ сообщали о коммунальных авариях 20, 19, 16, 15 и 2 марта.