Президент России Владимир Путин заявил, что не ощущает себя «императором», поскольку был избран народом на определенный срок. Об этом он сообщил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова передает ТАСС.

В ходе заседания Путину задали вопрос, не ощущает ли он себя императором Александром I, который «самолично вел переговоры о новом мироустройстве» на Венском конгрессе в 1814 году. Российский глава ответил отрицательно.

«Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница», — подчеркнул Путин.

Кроме того, по его словам, Александр I «объединил Европу силой, победив врага, который вторгся на нашу [российскую] территорию». Вместе с тем Путин добавил, что решение императора, который находился у престола с 1801 по 1825 год, и Венского конгресса должны оценивать историки.

В 2020 году ТАСС спросил у Путина, как он относится к тому, что его называют царем. Российский глава отметил, что это не соответствует действительности, потому что в отличие от царя, который только отдает приказы, он ежедневно работает. Тогда же президент заявил, что ему «даже в голову не приходило», что он пробудет у власти такое количество времени.

На пленарном заседании «Валдая» Путин вспомнил не только Александра I, но и Петра I. Рассуждая о русских солдатах, он привел слова императора.

«Все меняется, кроме одного — это храбрость, мужество и героизм русского солдата, которыми мы все очень гордимся. Когда говорю русские, я имею в виду не чисто этнических русских людей. <…> Напомню в этой связи [слова] Петра I. <…> Петр I сказал: «Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей»», — пояснил Путин.

Он добавил, что военнослужащие российской армии согласны с такой позицией. По его словам, люди разного вероисповедания и разных национальностей «говорят: «Я русский солдат»». «Так оно и есть», — заключил президент.