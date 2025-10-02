Речь президента России Владимира Путина на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» традиционно изобиловала цитатами — от советской поговорки до антиутопии Оруэлла. Кого и по какому поводу цитировал российский лидер — в материале RTVI.

Против лома нет приема, окромя другого лома

«Есть у нас в народе такое выражение — против лома нет приема, окромя другого лома. А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется», — заявил Путин, рассуждая о специфике нынешней международной ситуации.

Так он описал окончательный переход от мировой гегемонии к многополярности, с которой Запад, при всей его неготовности к этому, все равно вынужден будет смириться. По словам Путина, в текущих условиях ни одна мировая держава или сила не сможет больше принимать решения единолично.

«Против лома нет приема» с продолжением «окромя другого лома» — поговорка, возникшая во времена СССР и описывающая бесполезность противостояния сил с равными возможностями. В США есть схожее выражение о том, что кольт уравнивает силы. Это выражение широко употребляется — например, оно есть в одной из песен группы «Лесоповал».

Отсылка к Оруэллу

Говоря о новом миропорядке, Путин заявил, что Россия никогда не делила народы на «тех, кто равны, и на тех, кто равнее», и ей «никогда не было свойственно такое расистское понимание проблем», в то время как «узкая группа самых могущественных держав решала за весь остальной мир, как жить». Времена этой группы безвозвратно ушли, убежден российский лидер.

«Об этом стоит помнить тем, кто ностальгирует по колониальным временам, когда народы было принято делить на тех, кто равны, и на тех, кто равнее. Фраза Оруэла нам хорошо известна», — сказал Путин.

Его высказывание содержит отсылку к цитате из книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор» — «Все животные равны. Но некоторые животные равнее других». Она иллюстрирует легкость изменения здравых и справедливых правил, когда принятие решений происходит единолично или в узком кругу.

«К чертям собачьим» от Высоцкого

Путин обвинил власти западных стран в том, что они установили жесткие запреты в отношении своих политических оппонентов. Говоря об этом, он воспользовался цитатой из песни Владимира Высоцкого.

«Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят», — сказал российский лидер.

Эта цитата из «Песенки о слухах» 1969 года. В тексте говорится, что слухи распространяются повсюду, и, если им верить, то в стране отменяют буквально все:

«Вы слыхали? Говорят, все отменяют.

Отменили даже воинский парад.

Говорят, что скоро всё позапрещают,

В бога душу, скоро всех к чертям собачьим запретят».

Путин вспомнил слова Высоцкого, чтобы подчеркнуть, что устанавливать тотальные запреты бесполезно. По его словам, вместо запретительных мер современный мир нуждается в достижении взаимовыгодных договоренностей.

Песенка капитана Врунгеля о Пентагоне

Комментируя решение администрации президента США Дональда Трампа переименовать американское министерство обороны (Пентагон) в министерство войны, Путин порассуждал о том, играют ли названия какую-то важную роль:

«Ну, можно сказать — нет, а можно сказать, что как корабль назовет, так он и поплывет».

Эта фраза является отсылкой к строке из песни, которая звучит в советском мультсериале «Приключения капитана Врунгеля», созданного по мотивам повести Андрея Некрасова. Главный герой уверен, что судьба судна напрямую зависит от его названия:

Имя вы не зря даёте,

Я скажу вам наперёд:

Как вы яхту назовёте,

Так она и поплывёт.

В качестве примера в песне приводятся названия «Победа» и «Беда» — во втором случае судно, как считает капитан Врунгель, обречено пойти ко дну.

Кто такой русский по версии Петра I

Говоря об участниках СВО, Путин пояснил, что имеет в виду не «этнически русских», а русских по определению — причем данному еще императором Петром Первым.

«Все меняется, кроме одного — храбрости, мужества и героизма русского солдата. Когда я говорю русский, имею в виду не этнически русских. Наши ребята это подхватили, при чем люди разного вероисповедания и национальностей. Так оно и есть. Напомню, что сказал Петр I? Кто такой русский? Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей», — пояснил президент РФ.

Он охарактеризовал Вооруженные силы России как самые боеспособные в мире на сегодняшний день, подчеркнув, что это не гипербола и не хвастовство. Путин особо отметил технические возможности российской армии, уровень выучки личного состава, умение пользоваться вооружением и модернизировать его.

Чтение Пушкина вслух

Говоря о текущей ситуации, Путин заявил, что для ее описания поразительно подходят строки великого русского поэта Александра Пушкина — из произведения «Бородинская годовщина».

«Оно произвело на меня очень серьезное впечатление… Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера и как будто он мне сказал: слушай, ты едешь на Валдайский клуб, возьми с собой, прочитай там ребятам своим, что я по этому поводу думаю», — поделился российский лидер.

Он достал книгу и прочел участникам «Валдая» вслух, предупредив, что это «любопытно» и «ответ на многие вопросы»:

Великий день Бородина Мы, братской тризной поминая, Твердили: «Шли же племена, Бедой России угрожая; Не вся ль Европа тут была? А чья звезда ее вела!.. Но стали ж мы пятою твердой И грудью приняли напор Племен, послушных воле гордой, И равен был неравный спор. И что ж? свой бедственный побег, Кичась, они забыли ныне; Забыли русской штык и снег, Погребший славу их в пустыне. Знакомый пир их манит вновь — Хмельна для них славянов кровь; Но тяжко будет им похмелье; Но долог будет сон гостей На тесном, хладном новоселье, Под злаком северных полей!

Это стихотворение было написано Пушкиным в 1831 году и было напечатано в брошюре «На взятие Варшавы» вместе со «Старой песней на новый лад» Василия Жуковского. Оно вызвало весьма противоречивые отзывы критиков, поскольку многие усмотрели в нем «аккорд в похвалу Николаю», государственнический настрой и выступление в защиту самодержавия.

«От Пушкина — величайшей славы России — одно время отвернулись за приветствие, обращённое им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения», — писал Александр Герцен в 1851 году.