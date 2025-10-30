Старший брат юмориста Максима Галкина* — Дмитрий Галкин — подал иск к ООО «Диджитал Ньюс» (Life.ru) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом послужила статья с заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима», опубликованная изданием в октябре 2025 года.

Истец считает, что в материале Life.ru приведены факты, которые не соответствуют действительности и носят «порочащий Галкина Д.А. характер». Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября, отмечает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В июне 2024 года в компанию Дмитрий Галкина пришли с обысками — об этом сообщал источник РБК, близкий в МВД. Собеседник издания утверждал, что организация, которой управляет брат юмориста, занимается переоснащением БТР.

По версии «112», обыски прошли и в доме бизнесмена на Рублевке, откуда изъяли носители информации и прочую технику. Телеграм-канал связывал оперативные действия с делом о хищениях в военном ведомстве.

Shot писал, что обыски у брата Максима Галкина* связаны с тем, что он не уведомил миграционную службу о наличии у него израильского паспорта. Источники ТАСС и РИА Новости также утверждали, что Галкина-старшего подозревают в сокрытии двойного гражданства.

«112» называл Дмитрия Галкина «разносторонним» человеком, который служил в силовых структурах, занимался продюсированием, а когда устал от последнего, начал производить боеприпасы и стал подрядчиком Минобороны. РБК со ссылкой на данные СПАРКа писал, что полный тезка брата Максима Галкина* входит в совет директоров ООО «ВПК», которое занимается производством боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения. Кроме того, Дмитрий Галкин числится соучредителем ООО «Оружейные мастерские». В июне 2024-го стало известно, что завод им. В. А. Дегтярева хочет взыскать с компании задолженность в размере более 2 млн рублей по договору поставки от 13 января 2023 года.

О чем говорилось в статье Life

Life в своем материале рассказывал о семье, карьере, бизнесе и гражданстве Дмитрия Галкина. В частности, издание писало об обысках в доме предпринимателя. По данным Life, оперативные мероприятия были связаны с сокрытием Галкиным двойного гражданства.

По утверждению Life, бизнесмен и ранее привлекался за «нарушение сроков подачи документов, уведомляющих о получении второго гражданства». Тогда речь якобы шла о получении гражданства Казахстана.

Также Life писал, что члены семьи Бориса Галкина «все дальше от России» — учатся, работают и живут в других странах. Помимо этого, в статье поднимался вопрос о состоянии «Оружейных мастерских».

«Старший Галкин остается совладельцем частной конторы «Оружейные мастерские» — она не публиковала отчетность с пандемии ковида, тогда фиксировалась выручка миллиард рублей. <…> [Кажется, фирму] хотят превратить в гражданское производство. <…> В прошлом месяце к компании было подано сразу пять исков о неисполнении договоров поставок и один иск о возмещении вреда. Сумма всех претензий 52 млн рублей», — указывал Life.

С какими именно данным, приведенными в статье Life, Дмитрий Галкин не согласился, не уточняется.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов