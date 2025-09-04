Лидер британской крайне правой партии Reform UK Найджел Фарадж сравнил Великобританию с Северной Кореей, передает Bloomberg. Политик назвал накануне вступивший в силу закон о безопасности в интернете (Online Safety Act) угрозой свободе слова.

Фарадж сослался на примеры задержаний британцев за комментарии в социальных сетях, выступая в роли приглашенного докладчика на заседании судебного комитета Палаты представителей США. Оно было посвящено теме «европейских угроз американской свободе слова и инновациям».

25 июля 2025 года в Великобритании вступил в силу закон о безопасности в интернете, регулирующий деятельность технологических платформ, который британский политик назвал «дорогой в ад, вымощенной благими намерениями».

В частности, Фарадж привел в пример недавний арест в лондонском аэропорту Хитроу ирландского комедийного писателя Грэма Лайнхена. Власти подозревают его в подстрекательстве к насилию из-за постов в соцсети X, в которых тот упоминает трансгендерных людей.

Также политик упомянул тюремное заключение Люси Коннолли, обвиненной в разжигании расовой ненависти из-за публикации, призывающей к массовой депортации мигрантов и поджогам их мест проживания. Впоследствии ее освободили из-под стражи раньше назначенного ей 31-месячного срока.

При этом Фарадж назвал пост Коннолли «несдержанным твитом», поскольку ее на это спровоцировало резонансное убийство трех детей в Саутпорте в прошлом году, после чего в Великобритании начались крупные антимигрантские беспорядки.

По мнению политика, из-за закона о безопасности в интернете Великобритания скатилась в «действительно ужасную авторитарную ситуацию».

«Вы окажете нам, себе и всем свободолюбивым людям большую услугу, если ваши политики и бизнесмены скажут британскому правительству: „Вы просто ошибаетесь“. С какого момента мы стали Северной Кореей?» — сказал Фарадж американским конгрессменам (цитата по Reuters).

Вероятно, британский крайне правый политик подвергнется у себя дома критике за сравнение Великобритании с Северной Кореей, отмечает Bloomberg. Британский премьер-министр Кир Стармер уже назвал выступление Фараджа в Конгрессе США позором, так как, по его мнению, тем самым политик лоббирует введение Вашингтоном санкций против Лондона, добавляет Reuters. Кроме того, Стармер подчеркнул, что поддерживает свободу слова и «всегда будет ее защищать».

Ранее источники Reuters сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа может ввести санкции в отношении европейских чиновников, ответственных за реализацию закона Евросоюза о цифровых услугах, поскольку на него поступают жалобы из-за того, что он якобы подвергает американцев цензуре и налагает расходы на американские технологические корпорации.

На днях газета Wall Street Journal сообщала, что впервые популисты и крайне правые начали одновременно лидировать в опросах общественного мнения сразу в нескольких крупных европейских странах. Речь идет о Франции, Германии и Великобритании, где партия Фараджа Reform UK за последние полгода обогнала в национальных опросах доминирующие в британской политике Лейбористскую и Консервативную партии. Следующие всеобщие выборы в Великобритании запланированы на 2029 год.

Как отмечает WSJ, Reform UK активно выступает против мигрантов в Великобритании. Сам Фарадж был одним из главных инициаторов референдума о выходе страны из Евросоюза (Brexit). Политик также обвинял страны Запада в том, что из-за их действий начался российско-украинский конфликт.