Задержанные летом в Брянской области диверсанты причастны к организации подрыва автомобильного моста, который упал на пассажирский поезд в начале июня. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что на территории всей области, особенно в приграничье, усилены меры по противодействию попыткам диверсий.

«Если взять последнее: ДРГ не прошла, ее там взяли наши росгвардейцы вместе с управлением ФСБ по Брянской области. Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен», — сказал Богомаз.

По его словам, это произошло именно тогда, когда они взорвали мост. «После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва — Климов», — добавил Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что диверсантов задержали в августе. Тогда, по данным ФСБ, были задержаны трое членов украинской ДРГ и трое уничтожены.

В ночь на 1 июня в Брянской области на перегоне Пильшино-Выгоничи произошло обрушение автомобильного моста и столкновение с ним пассажирского поезда № 86 Климов — Москва. Состав врезался в рухнувшие конструкции, а остальная часть вагонов сошли с рельсов. В поезде находились 388 пассажиров. Семь человек погибли, число пострадавших превысило 100 человек. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт.

Аналогичный инцидент произошел через несколько часов в Курской области на перегоне Остапово — Михайловский рудник. В момент подрыва по мосту проходил грузовой состав. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, в результате часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом, а также началось возгорание тепловоза. Пострадали трое сотрудников поездной бригады.

20 августа ФСБ сообщила о задержании диверсантов в Брянской области. По данным спецслужбы, задержанные признались в причастности к подрыву автомобильного моста в Брянской области.

В ФСБ тогда отметили, что ДРГ обучалась при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии. С места боестолкновения изъяты шесть штурмовых американских винтовок, 16 кг взрывчатого вещества производства Чехии, гранаты и патроны, а также радиостанция «для поддержания связи с руководством ГУР», добавили в ведомстве.