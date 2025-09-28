Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на заявления представителей НАТО о готовности сбивать российские и белорусские самолеты в воздушном пространстве Североатлантического альянса. В интервью журналисту Павлу Зарубину он предупредил, что на любые подобные действия последует мгновенный ответ.

Глава государства назвал подобные заявления безответственными и необдуманными, предположив, что они делаются с целью успокоить часть польского общества. Он подчеркнул, что Белоруссия не представляет угрозы и выступает за дружественные отношения между народами.

«Допустим, в Беловежскую пущу я часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно», — заявил Лукашенко.

Комментируя гипотетическую ситуацию со сбитым над Калининградом или Беловежской пущей вертолетом, президент заявил, что в таком случае придется «воевать на все деньги», хотя Белоруссии этого не нужно.

При этом он напомнил о недавнем инциденте, когда Минск заранее уведомил соседей о беспилотниках, пересекающих границу, что, по его словам, свидетельствует о добрососедских намерениях.

«Слушайте, когда к ним полетели не то девять, не то 12 беспилотников, которые мы не смогли сбить на территории Белоруссии, мы им сообщили: ребята, смотрите. А если бы не сообщили? Их даже удивило, что мы им сообщили. И что, за это будут наши самолеты и вертолеты сбивать или российские? Так действовать нельзя. Соседи так не работают», — сказал Лукашенко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп высказались положительно о праве альянса сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства. Позднее Рютте уточнил, что это допустимо только при прямой угрозе.

В Кремле подобные идеи назвали «безответственными», подчеркнув, что все полеты российской авиации осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.