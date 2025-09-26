Публикация Bloomberg, в которой говорится, что Европа направила Москве предупреждение о готовности сбивать военные самолеты России, — это «новость в кавычках», созданная для «придания большей звучности» антироссийским заявлениям представителей Евросоюза. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ранее сообщил Bloomberg, европейские дипломаты предупредили Кремль о готовности НАТО отвечать на нарушение своего воздушного пространства, в том числе сбивать самолеты. В публикации утверждается, что соответствующая позиция была озвучена в ходе «напряженной встречи в Москве», которая якобы прошла в МИД России. В частности, послы Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу вхождения трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября, пишет агентство.

Захарова заявила, что видела публикацию Bloomberg, но не понимает, о какой встрече идет речь. Она предположила, что это «очередные придумки этого конкретного западного агентства».

«Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии. А так это комментировать просто невозможно», — сказала официальный представитель российского МИДа, назвав публикацию «новостью в кавычках».

Дипломат предположила, что статья Bloomberg была создана намеренно, в целях развития темы «русофобской» риторики западноевропейцев и «придания большей звучности заявлениям представителей стран Европейского союза, которые нагнетают вот эту агрессивную риторику и, соответственно, атмосферу вокруг России и вообще будущего европейского континента».

«Когда бесконечно говорят о необходимости милитаризации, о необходимости расправиться с нашей страной разными методами. Обвинения, опять там, в беспилотниках, в кибератаках и так далее», — добавила Захарова.

Президент США Дональд Трамп, комментируя обвинение Эстонии в адрес России, заявил, что ему «не нравится, когда такое происходит», и допустил «большие проблемы» в связи с произошедшим. Позже глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушат их воздушное пространство. Газета The Washington Post сочла этот ответ «пунктирной красной линией» между Вашингтоном и Москвой.

Российские власти отвергли обвинения в нарушении воздушного пространства НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна действует в строгом соответствии с международными нормами, а все обвинения в нарушении границ остаются бездоказательными.