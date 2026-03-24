Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь был освобожден из коломенской исправительной колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Михаила Шолохова.

«В первую очередь он увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы», — заявил юрист.

Сам Митволь в разговоре с РИА Новости сообщил о намерении остаться жить в России и заняться правозащитной деятельностью.

«Я хочу обратить внимание, что у меня есть юридическое образование. Планирую заниматься юридической деятельностью, возможно, правозащитой», — сказал он.

Шолохов также напомнил, что Митволь неоднократно подавал прошения о смягчении, условно-досрочном освобождении и помиловании, однако все его обращения отклонялись. Срок его наказания закончился с учетом времени, которое бывший чиновник провел под арестом в ходе расследования уголовного дела.

Дело Митволя

Олег Митволь занимал позицию заместителя главы Росприроднадзора с 2004 по 2009 год, после чего баллотировался на должность главы Одинцовского района. В 2009 году был назначен на позицию префекта Северного административного округа Москвы, на которой проработал до октября 2010 года.

Федеральная служба безопасности задержала Олега Митволя в июне 2022 года. Сообщалось, что в момент задержания чиновник планировал вылететь в Дубай из аэропорта Внуково. Как уточнил источник в разговоре с «Интерфаксом», Митволь должен был отправиться на отдых и не собирался «покидать Россию».

Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России. По информации следствия, Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ), владельцем которого являлся Митволь, получил из бюджета 975,2 млн рублей на строительство метро в Красноярске, однако оплаченные работы не были выполнены.

Как установил суд, находясь в должности гендиректора ТИСИЗ, мужчина организовал представление заказчику непригодной и утратившей актуальность проектной документации от 1989 года, а также недействительных результатов инженерных изысканий.

Занимавший на тот момент позицию депутата Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что задержанный пошел на сделку со следствием, признал вину и согласился дать показания на прочих фигурантов по делу.

В феврале 2023 года жена бывшего чиновника сообщила о госпитализации Митволя из-за «воспалительного заболевания». Позднее она уточнила, что речь идет о двусторонней пневмонии, а также новообразованиях в легких и пищеводе. В июле 2023 года суд принял решение о переводе мужчины из СИЗО под домашний арест.

В сентябре 2023 года стало известно, что Железнодорожный районный суд Красноярска вынес вердикт в отношении Митволя, приговорив его к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Сам бывший чиновник выразил несогласие с приговором.

Когда он отбывал наказание, двое мужчин предложили ему посодействовать в смягчении приговора за 100 млн рублей. Митволь сообщил о них в ФСБ, они были задержаны и приговорены судом к 3,5 года колонии за попытку мошенничества в особо крупном размере.

Попытки выйти по УДО и долги

Бывший чиновник подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении в 2024 и 2025 году. В сентябре 2025 года стало известно, что Митволь обратился к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании.

Адвокаты, в частности, обратили внимание на положительную характеристику заключенного, которую дало руководство отряда хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-6 УФСИН по Московской области, где мужчина был трудоустроен в качестве завхоза местного клуба.

Представители Митволя также отметили, что за ним не было замечено нарушений правил колонии, и выразили уверенность в том, что он более не нуждается в отбывании наказания, так как «встал на путь исправления». В ноябре 2025 года сторона защиты обратилась с прошением о замене неотбытой части приговора более мягким наказанием в виде штрафа или исправительных работ, однако это обращение отклонил Мособлсуд.

В феврале 2026 года стало известно, что Конституционный суд отказал Митволю в пересмотре суммы вменяемого в рамках уголовного дела ущерба. Защита экс-чиновника выразила несогласие с суммой и просила суд выделить гражданский иск в отдельное производство, так как по, словам адвокатов, из денег, выделенных на исполнение работ, были уплачены налоги.

Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов, размер оставшегося долга по двум исполнительным производствам в отношении мужчины составляет 731 млн рублей и 208,5 млн рублей. Шолохов подтвердил наличие исполнительных производств и уточнил, что в связи с этим были введены ограничения, «которые накладывают судебные приставы».