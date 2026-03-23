Депутат Госдумы Владимир Самокиш («Единая Россия»), вопреки слухам, вероятно, все же не лишится мандата после скандала с публикацией о смерти Чака Норриса. Об этом RTVI рассказал один из источников во фракции ЕР.

Он допустил, что парламентарию, несмотря на случившееся, «ничего не будет».

«Думаю, он останется и в партии, и во фракции. Он хороший организатор», — рассуждает источник, обратив внимание на то, что в 32 года вице-губернатором «не все становятся» (Самокиш был заместителем главы Томской области в 2009—2012 годах — прим. RTVI).

Источник в руководстве фракции «Единая Россия» рассказал RTVI, что основная претензия к Самокишу заключается в том, что у него есть проблемы с самоконтролем.

«С Самокишем будет, что будет. Основное — он не умеет себя контролировать», — рассказал один из собеседников RTVI.

Другой источник во фракции подтвердил, что Самокиш «был нетрезв», когда писал свой скандальный пост.

20 марта Ксения Собчак сообщила, что редакция Осторожно, Media направила официальный запрос на имя председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой с просьбой дать оценку публикации про смерть Чака Норриса и последующих комментариев в телеграм-канале Самокиша.

Однако в комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики не смогли ответить RTVI на вопрос, поступило ли обращение на Самокиша.

«Комиссия работает по положению и по регламенту. Если есть, соответственно, обращение в комиссию, то этот вопрос прорабатывается, определяется по готовности в повестку и только после этого уже выносится на обсуждение комиссии. Информация есть ли в комиссии какое-либо обращение нет, у меня нет», — рассказал RTVI 23 марта член комиссии, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что Самокиш может лишиться мандата депутата Госдумы. Причиной стал его пост, который был опубликован в день смерти голливудского актера, мастера боевых искусств Чака Норриса. Самокиш написал: «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — лайки х….те под постом» (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях он оскорблял несогласных с ним читателей, в том числе назвав их «ссыкливыми поклонниками америкосовских ногомахателей».

Позднее депутат принес извинения и удалил все спорные посты. При этом он отключил комментарии и уточнил, что сделал это «по приказу» начальства, а именно — первого зампреда фракции ЕР Вячеслава Макарова: «Я человек, который в своей жизни беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы. Был не прав, искренне прошу меня простить. Приказ полковника Макарова выполнил».

По словам источника «Ведомостей», в ЕР сочли такую форму извинений «странной» и вызывающей «дополнительные негативные эмоции».

«Ситуация точно не останется без рассмотрения, но какие конкретные будут решения, пока не известно. Если ты не умеешь разговаривать с людьми, как ты можешь заниматься политикой?» — сказал собеседник газеты.

Схожую информацию публиковали URA.RU и Readovka со ссылкой на источники в руководстве «Единой России». По их данным, в партии сделают «самые жесткие» выводы касательно высказываний Самокиша. По словам собеседников, депутату может грозить исключение из ЕР и сложение мандата.

В беседе с RTVI комментировать ситуацию Самокиш отказался.

Несколько месяцев назад депутат оказался в центре другого скандала. В декабре 2025 года он назвал «полным говном» конкурс «Молодежная столица России», в рамках которого его родной Томск занял второе место, уступив титул Смоленску.

«Это просто полное говно. Полное. И все это понимают. Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс нечестный. Он разрушает страну и взрывает сепаратизм», — написал он, добавив, что Смоленск вряд ли может быть «молодежнее» Томска.

Позднее Самокиш удалил этот пост и принес извинения. Он написал, что «погорячился, высказался резко и некорректно», «многих незаслуженно задел» и «был однозначно неправ».