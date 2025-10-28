Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в 2022 году, когда началась российская военная операция, отказал «умоляющему» НАТО о помощи президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Столтенберг рассказал в интервью телеканалу TV2.

Бывший генсек блока отметил, что принял такое решение из-за опасений, что НАТО окажется вовлеченным в конфликт.

По его словам, Зеленский «умолял» его закрыть воздушное пространство над Украиной, когда российские силы были в окрестностях Киева.

«Это было болезненно, но я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО», — пояснил Столтенберг.

Экс-генсек блока добавил, что альянсу нужно было бы сбивать российские самолеты над территорией Украины, и тогда НАТО участвовала бы в конфликте.

Столтенберг подчеркнул, что было болезненно говорить украинскому президенту, что НАТО «понимает, что ему тяжело», и понимает, что Киев «может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В 5:52 по мск президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что это решение принято для защиты жителей Донбасса, которые, по его словам, «подвергались геноциду со стороны киевского режима».

Российский лидер обозначил основные цели операции как демилитаризацию Украины, которая подразумевала ее переход к нейтральному внеблоковому статусу, и денацификацию, включающую запрет неонацистских организаций и прекращение дискриминации русскоязычного населения.