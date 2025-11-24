В период с 19 по 21 ноября 2025 года европейские потребители потратили рекордное количество газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) — в сравнении с показателями для этих чисел за предыдущие годы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Газпрома».

Российская компания ссылается на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В этой организации уточнили, что 19-20-21 ноября из европейских ПХГ были отобраны максимальные для этого периода суточные объемы газа за всю историю наблюдений.

В «Газпроме», комментируя эту информацию, отметили, что в Европе еще не наступили настоящие зимние холода, а запас газа в ПХГ при этом тратится очень активно. По данным на 21 ноября, европейские подземные газовые хранилища заполнены менее чем на 80%, и это один из самых низких показателей на конец второй декады ноября за последнее десятилетие.

Если запасы газа будут так интенсивно расходоваться, при сильных морозах предстоящей зимой могут возникнуть сбои в газоснабжении потребителей, предупредили в российской компании.

«Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей», — подчеркнули в «Газпроме».

В компании отметили, что отбор газа из ПХГ Европы в 2025 году начался при уровне их заполненности всего лишь в 83%. В Германии, которая занимает первое место в ЕС по количеству мощностей для хранения газа, он составлял только 76%. В Нидерландах, занимающих третье место, этот показатель был еще меньше — 72%.

ТАСС отмечает, что европейские ПХГ нынешней осенью заполнены примерно на 79% — то есть почти на 10 процентных пунктов меньше среднего уровня на этот период за последние пять лет. В 2024 году в начале 20-х чисел ноября заполненность этих хранилищ составляла 88,3%.

Отопительный сезон в Евросоюзе стартовал 13 октября. С тех пор страны ЕС выкачали из ПХГ около 7,5 млрд кубометров газа. В октябре агентство Reuters сообщало, что, несмотря на ужесточение санкций, некоторые европейские страны, включая Францию, нарастили импорт российских энергоносителей. Французский посол в России Николя де Ривьер пояснил RTVI, что этот газ не предназначен для внутреннего использования — после отгрузки в портах его транзитом переправляют в другие европейские страны.

Комментируя план ЕС по окончательному отказу от потребления российского газа к 2028 году, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил RTVI, что «все это не очень хорошая история для Европы, но, тем не менее, пережить ее можно, и Россия тоже может ее пережить».