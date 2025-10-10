Франция не покупает сжиженный природный газ из России, но европейские страны пользуются французским логистическим оборудованием для транзита российского СПГ. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Франции в России Николя де Ривьер.

Российский СПГ поступает во французские морские порты, однако этот газ не предназначен для внутреннего использования Францией, подчеркнул дипломат.

«Там, если правильно понял, порты, точка входа может быть и во Франции. Это морские порты, куда поступает газ. Но, по большому счету, этот газ не для Франции. Получается такая оптическая иллюзия. Другие европейские страны, не буду их называть, импортируют этот газ, а не Франция. Но они пользуются французским логистическим оборудованием», — рассказал Николя де Ривьер.

Cобеседник подтвердил, что «это технически возможно, через порт в Дюнкерке».

Евросоюз остается крупнейшим покупателем СПГ и трубопроводного газа из России, утверждает расположенный в Финляндии Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) в своем отчете за август 2025 года. Согласно подсчетам исследователей, за последний месяц лета российский СПГ поступал во Францию чаще других стран ЕС (например, также имеющих выход к морю Нидерландов и Бельгии). Часть топлива шла в Германию через французский терминал в Дюнкерке, отмечает CREA со ссылкой на исследование бельгийской организации Bond Beter Leefmilieu.

Кроме того, Николя де Ривьер добавил в беседе с RTVI, что с 2022 года Евросоюз «в целом отвык» от российских энергоресурсов.

«Если взять уровень импорта до 2022 года и сравнить его с уровнем сейчас, то имеем кривую, которая довольно радикально падает. Вот такой тренд. Разумеется, это не происходит за ночь. Требуется время, месяцы. Нужно найти альтернативные источники энергии, но это то, что сейчас происходит. То, что в значительной мере произошло за последние три года с лишним, и будет продолжаться», — сказал посол Франции в России.

Ранее посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф в интервью RTVI признал, что «российские молекулы» по-прежнему есть в газовой системе страны, хотя и в небольших количествах.

Евросоюз рассчитывает прекратить импорт всех российских энергоносителей к 2027 году в ответ на военный конфликт между Россией и Украиной. К текущему моменту ЕС уже запретил импорт всего российского угля и 90% импорта российской нефти.

Блок также готовится запретить все поставки российского СПГ на европейские рынки в рамках 19-го пакета санкций. Ключевыми покупателями российских нефти и газа в ЕС остаются Венгрия и Словакия, чьи власти выражают недовольство подобными ограничительными мерами.

Исходя из данных Еврокомиссии, поставки российского газа в ЕС уменьшились почти втрое с 2021 года. Вместе с тем в 2024-м Россия была вторым поставщиком газа в ЕС, уступив Норвегии. Тогда на импорт российского газа пришлось чуть меньше 19% от общего объема.