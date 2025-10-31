Глава NASA Шон Даффи опроверг слова звезды реалити шоу Ким Кардашьян о фальшивой высадке американцев на Луну в 1969 году. Об этом сообщает Rolling Stone.



«Да, Ким Кардашьян, мы уже бывали на Луне раньше… 6 раз!», — написал Даффи в соцсети X.

Он выразил надежду, что США снова смогут выиграть космическую гонку после того, как программа исследования Луны Artemis вновь перешла под управление главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее Кардашьян в новом эпизоде «Семейства Кардашьян» призналась, что любит отправлять своим коллегам по сериалу «Все честно» информацию о различных теориях заговора. Одна из них касалась высадки на Луну. Она сослалась на слова астронавта Базза Олдрина, который в ответ на вопрос, какой момент для него во время полета на спутник Земли был самым страшным, заявил, что «не было никакого страшного момента, потому что его не было».

Кардашьян уверена, что Олдрин в старости начал говорить вещи, которые не должен был озвучивать, в том числе касающиеся полета на Луну. Также она заявила, что видела «несколько видеороликов» с астронавтом Баззом Олдрином, в которых тот якобы признался, что высадки не было.

«На Луне нет гравитации. Почему развевается флаг?» — сообщила Кардашьян. Кроме того, по ее мнению, обувь астронавтов, в которых они были на Луне, отличается от той, которую показывают туристам.

Во время съемок «Семейства Кардашьян» продюсер спросил ее, действительно ли она верит, что люди никогда не были на Луне.

«Не думаю, что мы там были. Думаю, это была подделка», — ответила она.

«Аполлон — 11» — американский пилотируемый космический корабль, совершивший 20 июля 1969 года посадку на Луну. Членами экипажа стали командир Нил Армстронг, пилот командного модуля — Майкл Коллинз и пилот лунного модуля — Базз Олдрин. 21 июля астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд.

Еще в 2022 году Reuters писало, что одним из поводов для распространения конспирологических теорий о лунном заговоре США стало интервью астронавта Базза Олдрина, в ходе которого он обсуждал анимированные фрагменты трансляций высадки на Луне. По мнению пользователей соцсетей, это стало доказательством фальсификации космического путешествия. Агентство утверждает, что отрывок из видео был вырван из контекста.

Ранее сотрудник Госфильмофонда, участник «Битвы экстрасенсов» Леонид Коновалов в ходе выступления в детском центре «Орленок» (Туапсе) рассказал школьникам и педагогам о «бутафорских» ракетах Илона Маска и мистификации полетов американцев на Луну.

По словам экстрасенса, американские пилотируемые миссии к Луне были фальсификацией, которую снимали в павильоне. В своем блоге Коновалов уточнил, что организаторы мероприятия посчитали этот рассказ важным для патриотического воспитания молодежи.