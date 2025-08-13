Бывшая жена умершего в апреле рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) показала проект памятника в натуральную величину, который установят на могиле исполнителя на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Макет будущего монумента она разместила в своем телеграм-канале.

На макете статуя Паши Техника установлена между двух плит, в одну из которых врезан диджейский пульт. Рэпер одет в футболку с логотипом бренда Stone Island, свободные брюки и кепку, в руке музыкант держит микрофон.

«Вот такой у Павла будет памятник (без пульта слева), скульптура во весь рост. Это пока макет», — написала Карицкая.

В июне Карицкая сообщила о сборе необходимых средств для создания памятника. Особую благодарность она выразила белорусскому треш-стримеру Мелстрою, оказавшему финансовую поддержку проекту.

Незадолго до этого было объявлено о создании в России благотворительного фонда помощи наркозависимым, названного в честь Техника. По информации вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, среди учредителей фонда значится мать артиста Надежда Ивлева, а его экс-супруга займет место в попечительском совете организации.

Рэпер Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года в Таиланде. Причиной его смерти стала легочная инфекция. Перед этим музыкант несколько дней пребывал в медикаментозной коме, вызванной интоксикацией неустановленными веществами. Хотя близкие артиста высказывали версию о возможной передозировке психоактивными веществами, лабораторные исследования в день поступления Ивлева в больницу не выявили в его крови следов наркотиков.