Бывший мэр Плеса Ивановской области Алексей Шевцов* оформил на родственников больше двух третей недвижимого имущества в Плёсском городском поселении. Об этом во время прений по делу о взыскании более миллиарда рублей с экс-мэра заявил прокурор области Андрей Жугин, передает РИА Новости.

«Примечательно и то, что истребуемое сегодня коррупционно нажитое имущество «пряталось по карманам» близких родственников», — сказал прокурор.

По его словам, многие объекты изначально формально записывались на брата экс-мэра, а после распределялись между другими родственниками «для создания видимости добросовестного приобретения».

Жугин подчеркнул, что в настоящее время на Шевцов* записал на родственников более двух третей всего недвижимого имущества в Плёсском городском поселении, то есть около ста объектов недвижимости.

Совокупная площадь всех присвоенных Шевцовым* участков, по словам гособвинителя, сопоставима с площадью плёсского музея-заповедника.

Жугин также напомнил, что Шевцов*, признанный иноагентом, еще в том же 2005 году открыто противопоставил себя государству и обществу, «поправ закон и поставив интересы собственного обогащения превыше интересов города и горожан».

Прокурор обратился к суду с просьбой удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В сентябре прокуратура Ивановской области подала иск к Шевцову*, требуя изъять у него 150 объектов и 1 млрд рублей, которые, как считает ведомство, экс-мэр получил в рамках незаконной предпринимательской деятельности.

10 октября Минюст внес бывшего мэра в реестр иностранных агентов.

Шевцов* начал свой бизнес в 1997 году, он вместе с братом приобрел контрольный пакет акций машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске.

В начале 2000-х годов Шевцов*, который часто бывал в Плёсе, решил заняться развитием этого города. Первым шагом стала реставрация трех старых домов, где позднее открылся бутик-отель «Соборная слобода».

После избрания депутатом в Плёсе в 2005 году Шевцов* продал свои акции орского завода и вложил эти средства в местный бизнес. К тому времени его отель расширился, также появились рестораны, сувенирные магазины и другие гостиницы. Часть отреставрированных зданий была продана.

На посту мэра Плёса Шевцов* продвигал собственную концепцию развития территорий, что, по данным Forbes, привело к конфликту с тогдашним губернатором Ивановской области Михаилом Менем. Оставив пост главы города, Шевцов* сосредоточился на гостиничном и ресторанном бизнесе. Все его проекты в городе были объединены под брендом «Потаённая Россия».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов